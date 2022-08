Fritz Antonino Moreno Cossio, sindicado como el presunto cabecilla de la organización criminal “Los Gama” o “Los Charlys de San Miguel”, dedicada al robo de vehículos de alta gama y la falsificación de documentos, desarticulada el último lunes, cuenta con un amplio historial delictivo. Incluso, tiene una foto con el presidente de la República, Pedro Castillo.

De acuerdo a América Noticias, en 2014, Fritz Antonino fue vinculado con el asesinato de Carlos Burgos (23), hijo del exalcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos. El joven falleció durante un tiroteo cuando salía de la discoteca Pericos en febrero de ese año.

En el 2017, también se le vinculó con otro brutal crimen ocurrido en Miraflores. En esa ocasión Luis Fernando Moreno Senepo, de 43 años, falleció tras ser baleado cuando se encontraba dentro de una camioneta en la bajada de Armendáriz.

Cabecilla de banda está implicado en varios delitos

Según informó Canal N en su momento, Moreno Senepo tenía antecedentes penales por tenencia ilegal de armas, robo agravado y lesiones.

Ese mismo año, la casa de Fritz Antonino, ubicada en el distrito San Miguel, fue atacada por sicarios. El matinal también detalló que el cabecilla de “Los Gamas” pasó un año en prisión debido a que se le acusaba de sicariato.

Fue en setiembre de 2018 que salió en libertad y desde el año 2019 su récord migratorio indica un gran movimiento de viajes a Colombia, Brasil, Panamá, México, España y Francia.

Foto con el presidente Castillo

El citado medio también detalló que Moreno Cossio ingresó a la casa del pasaje de Sarratea, en Breña, donde posó junto a Pedro Castillo tres días antes que este jurara como presidente de la República, en 2021.

Cabecilla de banda está implicado en varios delitos. Foto: América Noticias

Reciente ataque

En febrero de este año, el investigado agredió con puño y patada limpia a un estilista que lo denunció por amenazas tras una supuesta mala atención en una peluquería.

“Él me decía por qué me has denunciado, yo qué te hice. Te voy a dar motivos para que me hayas denunciado”, comentó Sebastián Escobar, víctima de agresión.

