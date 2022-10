PERUANO QUE SE RESPETA. En menos de seis meses, desde que Trome entrevistó al venezolano Yashual Eduardo Avila Abello (30) por su gran parecido con el actor americano Will Smith, su vida ha cambiado radicalmente ya que dejó su trabajo como repartidor de zapatos en el Centro de Lima para dedicarse exclusivamente a caracterizar a este artista, que ha interpretado papeles en la película ‘Hombres de negro’ o la serie ‘El príncipe de Bel-Air’.

Avila contó que los programas Despierta América y Al Rojo Vivo de Univisión y Telemundo, dos grandes cadenas televisivas estadounidense de contenidos en español, lo entrevistaron por su parecido con Smith y su éxito en redes sociales. Durante la conversación, los productores de esos contenidos le prometieron contactarlo con el ganador del Premio Oscar por la película ‘El método Williams’.

“Me dijeron que harían todo lo posible para que pueda tener algún enlace con Will, eso sería un gran sueño para mí. Siempre que hago un video, lo etiqueto o comento sus publicaciones con la esperanza que me responda, espero con fe que eso suceda”, contó el extranjero.

El ahora actor supo que Smith estuvo grabando en Ecuador, el documental ‘Bienvenido a la Tierra’ junto con National Geographic, pero no pudo viajar a ese país debido a sus papeles migratorios, aunque, sueña con tomarse una foto o selfie. “Me gustaría decirle que soy su mayor fans, y que deseo hacer la serie del Príncipe del Rap en su honor. En mi casa, mis dos hijas me llaman: ‘Papá Will’, ya no Yashual”, bromea.

Si deseas apoyar a este talento venezolano, puede seguirlo en su cuenta de TikTok (@willsmithperuano)

Anima fiestas infantiles, cumpleaños, bodas y hasta realiza comerciales, caracterizando al gracioso personaje

No, estimado lector, no es el actor estadounidense Will Smith trabajando como repartidor de zapatos en el Centro de Lima, sino que se trata del ciudadano venezolano Yashual Eduardo Avila Abello (30), que destaca por su increíble parecido con el recordado personaje de la serie ‘Príncipe del rap en Bel-Air’.

Trome ubicó a este curioso personaje en pleno trabajo, alistando envíos de calzados a diferentes partes del país. ‘Jackson Smith’, como es conocido por sus amistades y compañeros de labores, trata de ganarse un nombre propio en la televisión nacional porque su gran sueño es conocer al actor Will Smith. “Voy a contarles un poco mi historia, de cómo el destino, cambió mi movida. Sin comerlo ni beberlo, llegué a ser príncipe de un barrio llamado Belén”, bromea de entrada Yashual.

“Yo trabajaba en mi país como policía, pero debido a la crisis tuve que emigrar con mi esposa y dos hijas. En Venezuela, me llamaban: ‘Hombre de Negro’, ‘Hancock’ o ‘Soy leyenda’. Aquí, en Perú, la gente en las calles me grita: Príncipe del Rap, y para mí eso es un reconocimiento al trabajo que vengo haciendo para realizar la mejor imitación de Will Smith”, cuenta el extranjero.

Su más grande sueño es realizar un remake de la recordada serie ‘Príncipe del rap en Bel-Air’, donde él interpretará al personaje principal, y para eso trata de conseguir apoyo de profesionales de la comunicación que se encarguen de la producción. Por lo pronto, ha llegado a la final del concurso ‘Tu cachorro me suena’ del programa ‘Amor y Fuego’ de Willax.

