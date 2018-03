Cae policía que exigía coima de 5 mil soles para no aplicar multa de tránsito [VIDEO]

El suboficial Ernesto Dantas Condezo fue detenido por la Dirección Anticorrupción de la Policía luego de ser acusado de exigir una coima de 5 mil soles para no aplicar una multa de tránsito.



Las autoridades se presentaron en su lugar de trabajo y allí hallaron en su poder mil soles. La intervención se realizó al interior de la comisaría Alfonso Ugarte.



Según la denuncia, Ernesto Dantas exigió 5 mil soles a cambio de no imponer una multa de tránsito a una persona. Pero eso no fue todo.



Para asegurar el pago de los 5 mil soles, el mal policía se llevó el auto y el brevete del conductor. El hecho ocurrió el pasado 6 de marzo.



“Hay una investigación en marcha. Se ha hecho una denuncia respecto a presuntos actos de corrupción contra su persona”, increpó Reynaldo Abia, Fiscal Anticorrupción, a Ernesto Dantas.



Lo que no sabía el mal policía es que la Fiscalía había fotocopiado previamente el dinero recibido por Dantas. Al momento de la intervención, dijo no saber nada al respecto, pero las impresiones de la Fiscalía confirmaron que se trataba del mismo dinero.



Ernesto Dantas fue esposado y detenido. Abandonó la comisaría de civil.



Para asegurar el pago de la coima, el mal policía se llevó el vehículo y el brevete del conductor.