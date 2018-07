Esneider Estela ya está en un centro penitenciario de Cajamarca . El sujeto de 24 años confesó que fue él quien le echó gasolina a Juanita Mendoza Alva (31) cuando se encontraba en su puesto de salchipapa.

El ataque ocurrió en plena calle y ante la mirada de terror de todos los transeúntes de Cajamarca . Esneider Estela pudo huir, pero la policía no tardó en capturarlo. Juanita Mendoza tuvo que ser trasladada de emergencia a Lima por su delicada situación.

Por todo lo sucedido, la Fiscalía pidió 9 meses de prisión efectiva que fueron aceptados por el Poder Judicial. Durante la audiencia, la familia de Juanita Mendoza, presa de la indignación, golpeó a Esteiner Estela . Pero eso no parece ser todo.

La Policía de Cajamarca también detuvo al hermano del sujeto que quemó viva a Juanita Mendoza, Leonardo Estela Terrones (27), pues se cree que fue cómplice del delito. En conversación con una agente, el joven negó estar involucrado.

Incluso, Leonardo Estela j uró por su hijo que él no compró el combustible que le tiró su hermano a Juanita Mendoza para quemarla viva. El acusado señaló que estuvo en su casa todo el día y no sabe por qué está detenido si es inocente.

"Te lo jura por la vida de mi hijo que yo no he salido. No he salido. No soy (cómplice) Él habrá sido, pero yo no. Señorita, se lo juro que no. Ese día he estado toda la noche en mi casa y no he salido para nada. Desde las cinco de la tarde que he estado en mi casa. Le digo mirándola a los ojos, que no he comprado el combustible", dijo el hermano de Esneider Estela.

