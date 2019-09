Delantero de UTC de Cajamarca es denunciado por masacrar a su enamorada e intentar matarla

¡Ni una menos! Patricia Reyes de 21 años denunció haber sido víctima de violencia física y verbal por parte de su expareja, el jugador del UTC de Cajamarca Kevin Ruiz Rosales.

Según contó la víctima a ATV Noticias, el delantero llegó mareado a su departamento, donde la joven dormía tras llegar de visita, y la masacró brutalmente. "Su intención fue matarme. Me golpeó, me ahorcó, me estaba asfixiando, me pateó y me jaloneó", denunció.



El salvaje ataque ocurrió la mañana del último domingo en un condominio residencial. La joven desesperada salió de la vivienda y tocó el timbre de una vecina, quien la auxilio y corroboró que estaba golpeada.

"Tocó varias veces el timbre y la señorita estaba golpeada. Entró a la casa, se desvaneció, estaba en shock nervioso", contó la testigo.

Tras la golpiza Patricia Reyes sufrió lesiones en la frente y labios, además de raspones en las piernas. Según informó ATV Noticias, el deportista habría actuado con violencia porque la víctima no se quedó con él tras el empate del UTC con Alianza Lima.

Luego de un día de ocurrido el ataque, el futbolista acudió a la comisaría cajamarquina de San José B, por lo que no hubo flagrancia. Al momento el UTC no se ha pronunciado por la denuncia.