Cajamarca: Fingió estar 'poseído' como en las películas para no ir a la cárcel [VIDEO]

Ni su actuación lo salvó de la cárcel. Un micro comerciante de drogas identificado como Frank Jeferson Smid Juáregui Sánchez (21) no tuvo mejor idea que fingir estar poseído para no ir a prisión. El insólito hecho ocurrió en Cajamarca y quedó registrado en un video.



Luego de ser sentenciado a permanecer recluido en el penal de Huacariz, Frank Juáregui no dudó en hacer todo lo posible para evitar ser conducido a prisión.



Como en las películas. En el video se ve el momento en que el hombre se lanza al suelo y finge una supuesta ‘posesión demoníaca’.



Dos hombres intentan controlarlo, pero el sujeto continúa con su actuación. Incluso dice palabras sin sentido para convencer a los presentes de su trance.



Lo cierto es que su insólita y extraña reacción empezó luego de escuchar la sentencia. En el material se puede escuchar que grita frases en otras supuestas 'lenguas'.



Se conoció que las autoridades lo intervinieron hace días cuando conducía una mototaxi. Tras registrar su domicilio, los efectivos hallaron 134 ketes con PBC y 4 mil semillas de marihuana, por lo que fue sentenciado a seis meses de prisión preventiva.