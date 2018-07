Cajamarca: Fiscalía investiga a agresor de Juanita Mendoza por homicidio y no por feminicidio y las redes explotan

¡Terrible! Esneider Estela Terrones, de 22 años, quien arrojó gasolina y quemó viva a su ex cuñada el pasado viernes , será juzgado hoy por la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cajamarca , por tentativa de homicidio calificado y no por tentativa de feminicidio agravado como pidió ayer la ministra de la Mujer, Ana María Mendieta.

Dicha solicitud causó gran indignación de los congresistas y colectivos de mujeres , quienes de inmediato se pronunciaron. En las redes sociales exigieron al Poder Judicial que se trate el caso de Juana Mendoza Alva como un crimen de violencia contra la mujer.

"Otra vez nuestro sistema de justicia de espaldas a la realidad. La agresión contra Juana Mendoza debe ser procesada como intento de Feminicidio . A ver si @ FiscaliaPeru @Poder_Judicial_ @Mimp_Peru hacen cumplir el DL 1323 aprobado el 2017. Sanción máxima es de cadena perpetua" , dijo en un tweet, la congresista, Indira Huilca.



En tanto, el Vocero de la Red Nacional de Abogados por la Defensa de la Familia, Alejandro Muñante calificó como justa dicha solicitud, y dijo que el caso de Juanita Mendoza , debe ser catalogado como tentativa de homicidio calificado.



"El lamentable caso de la mujer quemada en Cajamarca debe ser catalogado como tentativa de homicidio calificado, mas no de feminicidio . El agresor era el cuñado, no su pareja. El fiscal no debe ser presionado a catalogar un delito errado de lo contrario sólo habra impunidad", señaló en un tweet.

Al respecto, el colectivo Rural-Feminista Barrial en SMP le recordó al letrado, que el delito de feminicidio no solo se circunscribe a que este se haya dado en contra de la pareja o ex pareja.

"El feminicidio es producto de la prevalencia de la violencia contra las mujeres y esta es la causante de un problema complejo que se vincula directamente con las relaciones de dominación que han existido y existen en nuestra sociedad (....)", indicaron en la red social.

Sin embargo, el letrado respondió ante los ataques y refirió en su cuenta de Twitter: "Otra vez las 'defensoras de las mujeres' salen a distorsionar la realidad. La verdad que les importa poco la justicia, sólo la perpetuación de su discurso ideológico. El caso de #Cajamarca es homicidio calificado, la pena es la misma, pero su capricho es que sea feminicidio".

ES FEMINICIDIO



El penalista Mario Amoreti explicó a el Comercio, que el homicidio calificado se aplica para quien mata a una persona sin importar su condición; en cambio el feminicidio aplica para quien mata a una persona por ser mujer .



"El agresor saldrá favorecido si lo sentencian por homicidio calificado, ya que la pena de cárcel es de 15 a 35 años, mientras que para el feminicidio es de 25 a 35 años y cadena perpetua si hay dos agravantes y la víctima muere inmediatamente” , explicó Amoretti.