Cajamarca: "¡Por qué no se vengó conmigo!", lamentó la hermana de mujer quemada viva por excuñado | VIDEO y FOTOS

Con ocho meses de embarazo y desde su natal Cajamarca , Liliana Mendoza, ex pareja de Esneider Estela Terrones, autor de un ataque con gasolina contra su hermana Juanita Elena , pidió cadena perpetua para el agresor.

Entre lágrimas, lamentó la agresión contra su hermana, quien tiene el 80% de su cuerpo quemado y está hospitalizada en el hospital Guillermo Almenara.

"El padre de mi bebé (Esneider Estela) siempre fue un hombre violento, por eso lo dejé. No comprendo por qué no se vengó conmigo, por qué le hizo eso a mi hermana. Acaso no sabe que mi hermana tiene tres menores hijos. Ellos son los que sufren ahorita" , dijo Mendoza.

" Pedimos justicia, queremos que le den cadena perpetua a este individuo y que no salga nunca de la cárcel", manifestó entre sollozos.



Declaró para Cajamarca Reporteros, que en marzo último este trató de regresar con ella, pero no tuvo éxito. Ante ello, planeó un ataque contra su hermana Juanita Mendoza , aparentemente porque está le interpuso una demanda para que no vuelva a molestar a Liliana.



Esneider Estela Terrones agredió a Juanita Mendoza , hermana de Liliana, mientras ésta vendía salchipollo en el jirón Cinco Amigos 142, en la parte baja de Cajamarca .