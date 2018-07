La madre de Esneider Estela, el hombre que quemó viva a Juana Mendoza Alva , no cree que su hijo haya sido el responsable del cruel acto que conmocionó a Cajamarca y a todo el país. Ahora, el sujeto está en un centro penitenciario tras ser sentenciado a 9 meses de prisión preventiva.

Según la madre de Esneider Estela, tal vez su hijo se esté inculpando por una amenaza en su contra, pues indicó que ellos no mantenían una mala relación con la familia de Juana Mendoza Alva.

"No creo que sea capaz. Si él de repente se ha culpado, nosotros nos hemos estado llevando muy bien con los señores (la familia de Juanita Mendoza), somos buenos vecinos, no hemos tenido ningún rencor como para decir que nos venguemos", declaró la madre de Esteiner Estela.

Además, la progenitora indicó que no habló con su hijo, pero que su hija sí habló con él y Estenier Estela le aseguró que no era culpable del crimen. Incluso, le dijo que él había estado todo el día en su casa.

"No me dejan que lo vea y no he podido conversar con él. Dice su hermana que él le ha dicho que él no es culpable, no ha cometido eso, él nunca lo pensó. Él ha estado en su casa. De repente (se culpa) por alguna amenaza", indicó la madre de Esteiner Estela.

Por otro lado, el padre del Esteiner Estela y Leonardo Estela, el hermano que está siendo acusado de cómplic e del delito, reveló que él sabe que ambos hijos son consumidores de droga. "Él es fumoncito, para qué lo voy a negar. Es fumón".

