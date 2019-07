Callao: Altar del Señor de Ayabaca quedó intacto tras voraz incendio y vecinos lo atribuyen a milagro

¡Terrible! Más de 200 personas se quedaron en la calle tras el voraz incendio de esta madrugada, el mismo que consumió un centenar de viviendas del asentamiento humano San Juan Bosco, en el Callao.

Luego de controlado el siniestro, en una ardua labor de los bomberos que durante varias horas trabajaron sin agua, los vecinos de la zona del Callao agradecieron a su santo patrono por no permitir que nadie falleciera en la tragedia.

Según contó una vecina a ATV Noticias, todas las casas fueron consumidas por las llamas menos el altar del Milagroso Señor Cautivo de Ayabaca, un santo peruano, que quedó intacto a pesar del fuego abrasador.

"No se ha quemado nadie, todos están vivos felizmente y gracias a Dios, no como otros incendios donde se queman los niños y muere tanta gente, pero bueno, acá no", dijo la vecina.