Cerrarán tramo de la Av. Colonial en el Callao por obras del primer metro subterráneo del Perú ¡Aquí el plan de desvíos!

¡Se viene el Metro subterráneo en el Callao! La Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico (AATE), iniciará desde este domingo 26 de mayo las obras para la construcción de la Estación Insurgentes del primer metro subterráneo del Perú lo que obligará al cierre de un tramo de la Av. Óscar R. Benavides (ex Colonial).



De acuerdo al comunicado de prensa emitido por la AATE, este cierre comprenderá desde la Av. Juan Velasco Alvarado hasta el Jr. Tamarugal, por lo que se ejecutará el plan de desvío de tránsito vehicular autorizado por la Municipalidad Provincial del Callao.



Para evitar el congestionamiento vehicular se ha establecido el uso de rutas alternas para el transporte público y privado, que comprenderán las siguientes vías:



De Lima al Callao

Por la Vía auxiliar de la Av. Oscar R. Benavides (ex Colonial) ingresar a la altura de la Calle Germania a Ca. Loa – Ca. Coquimbo (o Ca. Vía Josefina) - Ca. Serena (Ca. S/N) hacia la Av. Argentina (O-E).



Del Callao a Lima

Por la Av. O.R. Benavides (ex Colonial) ingresar a la vía auxiliar a la altura de la Av. Haya de La Torre.



Plan de desvíos por inicio de obras del Metro Lima y Callao Plan de desvíos por inicio de obras del Metro Lima y Callao

Este plan de desvíos contará con el apoyo de efectivos policiales para agilizar el tránsito.



Asimismo, la Línea 2 del Metro de Lima conectará a todo el Callao con el resto de distritos y permitirá transportar a más de un millón de personas desde Ate hasta el Callao en solo 45 minutos.