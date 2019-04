Estudiante denunció a coordinador de Pre de la Universidad Nacional del Callao por tocamientos indebidos

Una estudiante de Pre de laUniversidad Nacional del Callao ( UNAC) denunció al coordinador de la mencionada casa de estudios de realizarle tocamientos indebidos en el interior de un aula.

La joven de 16 años indicó que el coordinador la llevó a un salón con el fin de recriminarla tras encontrarla jugando casinos con sus compañeros. En el salón, la estudiante señaló que el coordinador le rozó sus partes íntimas.

“ Él me citó porque me había portado mal. Me empezó a recriminar si tenía enamorado y le dije que sí. Él me dijo que a la institución no se viene a buscar 'marido' y me dijo que le iba a decir a mi mamá que tenía enamorado. Entramos a un salón y él cerró la puerta, cuando lloré, él me agarró la mano y con sus dedos rozó mis partes íntimas”, señaló la joven para Latina.

Asimismo, señaló que el denunciado hizo que la estudiante también le tocara “ Él agarro mi mano e hizo que rozara sus partes íntimas”, declaró.

Entre tanto, el padre de la menor señaló que tras lo sucedido fueron a la casa de estudios; sin embargo, la universidad no le habría brindado los datos del coordinador, a pesar de que fueron con un agente policial.

“ Fui a la Pre, pero no nos dieron la facilidad del caso, no nos quisieron dar los datos de este sujeto. Tuvimos que ir con un agente policial para que nos dejen ingresar a la universidad, pero así, tampoco nos dieron los datos”, señaló el padre.

El denunciado permanece detenido en la comisaría del sector. Entre tanto, la joven continúa pasando los exámenes correspondientes.

-Pre de la UNAC se pronuncia-

Tras lo sucedido, el director de la Pre de la Universidad del Callao, Lic. César Sasiga Palomino, declaró hoy para el medio "Prensa Chalaca" que ha brindado todas las facilidades a los padres de la víctima para asentar la denuncia contra el trabajador.

“ Ayer conversé con la estudiante para que relate cómo ha sido. Todo lo que ella ha presentado, la denuncia que estamos elevando es lo que ella ha manifestado. No hemos podido conversar con nuestro coordinador administrativo porque él está detenido. Estamos esperando sus descargos”, señaló el director.

Respecto a lo declarado por el padre de la menor, Sasiga indicó que todo fue un mal entendido y que en ningún momento encubrió al coordinador.

“ Hubo un mal entendido. Esto ha sido una gran sorpresa porque el coordinador es padre de familia, cumple con las responsabilidades de la universidad y que de un momento a otro nos sorprendimos con este caso. Nada más, no lo hemos encubierto”, señaló.

“ Si se llega a comprobar lo dicho, será la separación del coordinador. No se puede permitir estos casos en la casa de estudios. Las sanciones se darán, estamos esperando que esto se esclarezca”, declaró.