Callao: hijo de ‘Pussy’ revela por qué borraron los rostros de Las caras de Atahualpa

La noticia sorprendió a propios y extraños. Las icónicas Caras de Atahualpa ya no existen más y es que la tarde de este domingo fueron borradas de la pizante zona del Callao. Las paredes donde se encontraban los emblemáticos retratos de salseros ahora lucen cubiertas de pintura blanca tras la muerte de su promotor, José Vinces Manzanares, conocido como ‘Pussy’.

Precisamente, su hijo Gonzalo Vinces usó sus redes sociales para confirmar que Las Caras de Atahualpa fueron borradas por un pedido de su padre quien, en una oportunidad le dijo que elimine los retratos cuando el fallezca para evitar así que alguien más lucre con su esfuerzo.

“Papi, descansa. Llévate tus sueños. Como me dijiste una vez: ‘el día que no esté, borras todo, no quiero que nadie lucre con algo que yo hice gratis para la gente’. Te amo”, escribió.

Juan José Vinces Manzanares (52) era de aquellos hombres, cuyas acciones son dignas de imitar. ‘Pussy’, como lo conocían cariñosamente, convirtió lo que era una ‘zona roja’ del Callao en uno de los sitios de mayor atractivo turístico: ‘Las Caras de Atahualpa’, en el que rostros de cantantes y personajes populares quedan inmortalizados para siempre. Pese a ser querido por muchos, el jueves, fue asesinado de seis balazos por dos sicarios en moto.

El también hincha del Sport Boys salió, a las 6:45 de la tarde, de su vivienda ubicada en la cuadra tres del jirón Atahualpa, a pocos metros de ‘Las Caras de Atahualpa’. Dio apenas unos pasos cuando sus verdugos se le acercaron.

“Al parecer, lo estaban esperando para matarlo. El hombre quiso correr, pero tropezó, cayó y fue rematado en el piso'. Los autores huyeron en la moto que llegaron”, contó un vecino.