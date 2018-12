Callao: Internos del penal Sarita Colonia lanzaron 'ManaWañuq' en quechua inspirada en tema de Michael Jackson 

Los internos del penal Sarita Colonia del Callao grabaron el segundo video musical del programa de resocialización 'Orquestando' que lleva a cabo el Ministerio de Educación en alianza con el Instituto Nacional Penitenciario ( INPE).

Se trata de 'ManaWañuq' (' El Inmortal'), una canción realizada en idioma quechua y que transmite un mensaje de esperanza. La canción es inspirada en el tema 'They Don’t Care About Us' del popular cantante Michael Jackson.

“Mana Wañuq mana wañuqmi kani. Mana Wañuq waytariq takim kani. Watakunapa raprachasqan takim kani. Watakunapa raprachasqan. Watakunapa raprachasqan takim kani

(Soy aquel que no muere. Soy el canto floreciendo. Soy el canto a quien el tiempo le dio alas. Soy el canto. Soy el canto a quien el tiempo le dio alas)”, se lee en el videoclip, que fue publicado en la cuenta de YouTube del INPE.

El año pasado, los internos del penal Sarita Colonia del Callao sorprendieron con un video de salsa llamado 'Mi libertad', de Frankie Ruiz, que alcanzó más de 21 mil reproducciones en YouTube.

En el taller 'Orquestando', 80 internos del Callao y 400 de Lurigancho aprenden sobre música y a desarrollar un talento que desconocían.

En 2019 se replicará este programa en los penales de Huacho, Ica y el de mujeres en Chorrillos.