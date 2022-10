Una madre de familia acabó mutilada de pies y mano tras someterse a una cirugía estética en un policlínico ubicado en el Callao. Se trata de Shirley Ruberto Riega (36), quien decidió someterse a un procedimiento para retirar piel extra de sus brazos sin pensar que todo se tornaría en una pesadilla.

Shirley Ruberto, en declaraciones a Domingo al Día, contó que hace ocho meses se realizó una operación de manga gástrica a fin de bajar de peso. Luego, decidió pasar por el quirófano otra vez para retirar la piel extra de sus brazos.

En la búsqueda para realizarse esta nueva operación, la víctima señaló que una amiga le recomendó visitar al supuesto cirujano plástico Juan Córdova García en el policlínico San Juan, ubicado en la cuadra 21 de la avenida Guardia Chalaca (Callao).

En el informe periodístico se indicó que la mujer se realizó todos los análisis que confirmaron su buen estado de salud. Después de reprogramar hasta dos veces su operación, la asistente de Córdova le informó que la cirugía sería el 23 de marzo.

“Operación simple”

“El doctor me entrevistó y me dijo: ‘¿A ver qué es lo que quieres hacerte?’. (Me dijo que) sí, la piel está colgando. Te tienen que hacer un corte, pero es una operación simple’“, contó la víctima.

Shirley Ruberto agregó que, tras citarse con el doctor Córdova, pagó un adelanto para realizarse la evaluación de riesgo quirúrgico (primer paso para la operación). “Me cobraban 5700 soles por la operación, primero di como adelanto 1000 soles”, añadió.

Tras pasar por todos los análisis, Shirley fue operada el 23 de marzo después de reprogramar hasta dos veces su intervención. Según relata, una hora después de la operación y, pese a estar casi inconsciente, tuvo que retirarse del policlínico solo con ayuda de su esposo.

“Yo estaba inconsciente, pero él (el esposo) estaba buscando a las enfermeras. No había nadie, se habían ido todas, ya no había ni una enfermera más que la señora de limpieza. La señora de limpieza dijo que ya tenía que cerrar y que me tenía que retirar y yo todavía no estaba consciente”, contó la mujer.

Dos días después, la paciente volvió al lugar de la operación. “Estaban hinchados todos mis brazos, estaba drenando un líquido. Sale la señorita y dice: ‘acabo de hablar con el doctor y dice que tienes dos opciones: o vas a una clínica o vas a un hospital’”, relató.

Mutilación

Shirley fue llevada por su esposo a una clínica, donde ingresó al área de trauma shock. “Salió que tenía una septicemia. Tenía que entrar en UCI. Estuve 15 días en coma. Cuando me levanté pensaba que había pasado un día. Las heridas de la operación que me habían hecho estaban abiertas”, denunció Ruberto.

“Es un milagro que estés viva, me explicó (el doctor). (Me dijo): ‘yo quiero que lo tomes con calma. Tu manito (izquierda) la vas a perder, y tus pies (mutilación de dedos) también’”, relató Shirley sobre el diagnostico que le dieron en la clínica.

Niega operación

En una conversación que tuvo el esposo de Shirley con el doctor Córdova, él prometió colaborar con los gastos médicos de la paciente. Asimismo, de acuerdo con la versión que dio Juan Córdova al citado dominical, él no realizó la operación “porque estaba de viaje en Huacho”.

“Sí es verdad, se le hizo una atención y se le sugirió un procedimiento para lo que ella requería: la braquioplastia. Inicialmente, ella sugirió hacerse más, se le dijo que no porque era una persona muy delgada y no justificaba hacerle más”, sostuvo Córdova.

El programa indicó que Juan Córdova reconoció que es médico general mas no cirujano plástico, y que actualmente ya no es director médico del policlínico San Juan. Sin embargo, admitió que aun es el propietario.

Shirley Ruberto Riega exige justicia para poder acceder a un tratamiento que le permita realizar nuevamente sus actividades.

Ella actualmente pasa por un grave cuadro de depresión y debe tomar 5 pastillas diarias para controlar su salud mental. También se encuentra muy endeudada por todos los gastos que le tocó asumir tras la fallida cirugía estética.

