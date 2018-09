Callao: El macabro perfil psicológico del sujeto que degolló a mujer frente al aeropuerto Jorge Chávez | VIDEO

Víctor Soto Mija , es el despreciable sujeto que degolló a una mujer frente al aeropuerto Jorge Chávez en el Callao . El hombre, que intentó justificar su feminicidio, muestra un macabro perfil psicológico en el que da a conocer que es una persona posesiva y celosa.

Para la psicóloga forense Gabriela Coros, el feminicida del Callao ya había planificado el delito. “Cuando tienes una navaja, ese delito ya es premeditado, porque uno no anda por la vida caminando con navajas”, dijo Coros, en un informe de ‘Latina’, donde detalla cómo Víctor Soto Mija da detalles de su crimen y se justifica con total sangre fría, pues no aceptó que la víctima le pidió que no la buscara más luego descubrir que era casado e iba a tener un hijo.

“‘Quiero asustarte’ implica ‘tengo el poder de ti’. Eso los agresores lo repiten constantemente con sus víctimas, porque ‘si yo te asusto, tú vas a estar constantemente con el miedo de qué es lo que va a pasar mañana’”, agregó la especialista.

Coros indicó que hay ciertos rasgos en la personalidad de este tipo de sujetos, que pueden alertar a tiempo a una mujer que se fija en ellos y tiende a confundir que ser celoso es sinónimo de querer más, cuando es todo lo contrario.

“Son personas muy posesivas, muy celosas, tratan continuamente de menospreciarte. ‘Mira la falda que estás usando, mira el polo que te estás poniendo’”, puntualizó.