Callao: Madre denuncia que llevó a su recién nacida al hospital con tos y acabó al borde de la muerte

Milagros Gonzáles, una desesperada madre de familia, denunció que su menor hija de 3 meses de nacida se encuentra al borde de la muerte por una presunta negligencia médica en el hospital Alberto Leonardo Barton del Callao , un centro privado que atiende también a pacientes de EsSalud.



Según consignó ATV Noticias, todo empezó el pasado 19 de octubre, cuando la madre llevó Ivanita al referido nosocomio por una tos. La menor llegó al mundo con una cardiopatía congénita, por lo que su situación era especial.

"Yo veía que mi hija se ahogaba, que le faltaba el aire. Sus ojos estaban volteándose. Les decía a las señoritas y no me hacían caso", contó la mujer. "Varias veces les dije desesperada y me decían que eso era normal", agregó.

Madre denuncia que llevó a su recién nacida al hospital con tos y acabó al borde de la muerte. Foto: Captura de ATV Noticias Madre denuncia que llevó a su recién nacida al hospital con tos y acabó al borde de la muerte. Foto: Captura de ATV Noticias

Tras cuatro días hospitalizada, la menor empeoró. Al ver que su hija no respiraba, la madre comenzó a gritar por ayuda. Según su testimonio, un doctor de apellido Huamán ingresó y se alarmó. "Esta bebita se va morir. Hay que llevarla a USI (Unidad de Cuidados Intensivos)", habría dicho el médico según la mamá.

Sin embargo, grande fue la sorpresa de la progenitora cuando subieron a su bebé a USI y se percató que no había Unidad de Cuidados Intensivos pediátrica. "Mi hija está grave, tiene neumonía en los dos pulmones, tiene una infección a la sangre, el doctor me ha dicho que su corazón no da para más (...) Necesita de cuidados especiales, qué esperan ¿que se muera? Eso es lo que están esperando", dijo a ATV Noticias.

El hospital Alberto Leonardo Barton solicitó el traslado de la menor al hospital "Alberto Sabogal Sologuren" pero les indicaron que no tenían cama para recibir a la recién nacida. Según dijo el director del nosocomio Barton a ATV Noticias, solo quedaba esperar.

Finalmente y tras trece días grave, el doctor Enrique Flores, gerente de la Red Prestacional del hospital Sabogal, anunció que ya consiguieron espacio en el hospital Almenara para internar a la menor.

Por su parte, la doctora Diana Bolívar, gerenta de Prestaciones I y II de la Red Sabogal de EsSalud, dijo en un enlace con Milagros Leiva que iniciarán una investigación para determinar si hubo negligencia.

Asimismo, argumentó que 15 días antes de llevarla al hospital Barton, la menor había tenido problemas respiratorios. Además, explicó que su recuperación ha sido dificultosa por su condición cardíaca previa.