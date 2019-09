¡DE TERROR! Médicos del hospital Daniel Alcides Carrión del Callao son amenazados de muerte por familiares de pacientes

¡DE TERROR! Médicos internos y residentes denunciaron recibir amenazas por parte de familiares de pacientes dentro del hospital Daniel Alcides Carrión, en el Callao. El director del nosocomio indicó que algunos llegan con pistola en mano y les exigen 'revivir' a sus compañeros heridos de gravedad y otros ya sin signos vitales, por ello han exigido a las autoridades más seguridad, pues temen por su vida.

El reportaje Domingo al Día, la mayoría de agresiones ocurre en el área de Emergencia del establecimiento. El director del Hospital Daniel Alcides Carrión, Dr. Daniel Gómez, precisó que los familiares de algunos pacientes han llegado al punto de ingresar con pistola y amenazar a los médicos cuando les dicen que su pariente o conocido ha fallecido.

Un reciente caso de agresión contra un médico se reportó el pasado 19 de setiembre. El hecho ocurrió en la unidad de embarazo patológico del tercer piso del nosocomio. “Una gestante llegó con su familia a emergencias, la atendieron, le hicieron una ecografía y encontraron que no había latidos fetales. Fue entonces que agredieron al galeno", detalló el Dr. Daniel Gómez.

En las imágenes difundidas por el dominical, se oye al familiar de la paciente gritar y exigir que se atienda a su pareja. “¿Me esta atendiendo o no me esta atendiendo? Yo quiero que el doctor aparezca acá y que atienda a mi mujer. ¿Y si le pasa algo a mi hija, qué? ¿con quién me la agarro? ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Para qué están acá ustedes, si no van a hacer nada? ¿No hay ningún doctor acá?”.

El hombre continúa con los gritos y tiene que ser calmado por agentes de seguridad para evitar que agreda a alguno de los presentes. Según precisó, el Dr. Daniel Gómez, al día siguiente el familiar de la gestante se acercó al médico que la atendió y le dijo que “ya sabía quien era y que lo tenía identificado”.

Tras las amenazas, el doctor tuvo que ser transferido a otro centro de salud para salvaguardar su integridad física y psicológica.



Por su parte, el General PNP Edgar Garrido, jefe de la región policial Callao, indicó que la región Callao es una de las cinco ciudades más violentas del Perú y señaló que su población a crecido. "Sin embargo tenemos un hospital que data de muchos años atrás y no reúne las condiciones para brindar un servicio adecuado a esa ciudadanía. Eso genera malestar y violencia”.

Asimismo, subrayó que el problema en el hospital es que no cuenta con seguridad interna. “No hay una empresa de seguridad dentro. Antes la había pero con el cambio de la nueva gestión, despareció”.

Refuerzan la seguridad



​Como se recuerda, el Gobierno Regional del Callao se comprometió a reforzar la seguridad en el hospital Daniel Alcides Carrión con 15 guardias regionales. Además de colocar detectores de metales en las puertas de ingreso al establecimiento médico.​

Además de restringir a una puerta el ingreso de los pacientes, las personas que se atienden deberán estar acompañados por un solo familiar debidamente identificado.