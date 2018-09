Callao: Miles de estudiantes visitaron la ExpoUniversidad y decidieron qué estudiar

No falta nada para terminar el presenta año escolar y por eso miles de estudiantes de los últimos años de secundaria llegaron a la ExpoUniversidad, la feria orientación vocacional universitaria más importante del Perú, la cual, esta vez, se realizó en el Callao.

Desde muy temprano, en buses, llegaron los estudiantes de distintos colegios de todo Lima para buscar una orientación que los ayude a decidir qué estudiar ya sea en una universidad o un instituto superior.

"Estamos muy ilusionados con lo que podemos encontrar aquí. Yo termino el colegio este año y todavía no tengo claro qué estudiar. Me gustan las matemáticas pero no sé si pueda seguir una especialización en eso", precisó Jean Piere, un adolescente al ingresar al coliseo de La Punta, donde se realizó la Expouniversidad.

Los estudiantes pasaron momentos muy divertidos mientras elegían hacia donde dirigir su vida. Se sometieron a diferentes test vocaciones y hasta simularon exámenes de admisión de distintas universidades.



Entre las instituciones educativas presentes estuvieron la universidad San Martín de Porres, Arzobispo Loayza, Ramón Castilla, San Marcos, así como Senati, Tecsup, IPAE, entre otros.