Callao: sicarios en bicicleta mataron a joven de 8 balazos frente a sus amigos [FOTOS]

El Callao es tierra de nadie donde no pasa un día sin que se perpetre un sangriento asesinato. Esta vez, dos sicarios, montados en una bicicleta, acribillaron a un joven chalaco delante de sus amigos, con los que caminaba por la calle. La víctima murió en el acto.



A las 12:30 de la madrugada, los criminales llegaron a la cuadra 5 del jirón Colón, interceptaron a Israel Teófanes Corihuamán Ácaro (20) y, sin decir una sola palabra, lo atacaron a balazos.



De los 11 disparos que los pistoleros realizaron, ocho impactaron en diversas partes del cuerpo de Israel, ante la mirada aterrada de sus acompañantes.



Corihuamán Ácaro no tuvo ninguna oportunidad de salvar su vida. Sus familiares prefirieron no declarar a la prensa sobre el luctuoso hecho.



Del difunto se supo que tenía antecedentes policiales y los detectives no descartan un ajuste de cuentas.

OTRO TIROTEO

Horas después, en otro tiroteo, tres transeúntes resultaron heridos por balas perdidas.



En el enfrentamiento, registrado a las 10:30 de la mañana de ayer, en el cruce de los jirones Puno y Montezuma, Luis Pantis Aguirre (41) recibió disparos en el brazo y cuello, Willy Medina Tamariz (46) en el tórax, y Marleni Elizabeth de la Cruz Torres (54) en el abdomen.