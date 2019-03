Callao: suspenden clases en colegio “Mariscal Ramón Castilla” por falta de agua

La institución educativa N°5048 “Mariscal Ramón Castilla” del Callao suspendió las clases hasta la próxima semana porque no cuentan con el servicio de agua potable desde el mes de febrero.

El profesor de Matemáticas Miguel Vásquez responsabilizó a la Dirección Regional de Educación del Callao (DREC) de no realizar el pago del servicio a Sedapal. Precisó que el centro educativo no cuenta hace 40 años con medidor.

El docente explicó que desde hace una semana no cumplen con el horario de clases debido a este problema porque los cilindros de agua que son abastecidos por cisternas no son suficientes para beneficiar a los más de 900 alumnos y realizar las labores de limpieza.

“Lo que ha hecho Sedapal es poner concreto en la parte del suministro de agua […] Ellos han detectado que no tenemos medidor y han puesto concreto. A partir de hoy se suspendieron las clases”, explicó para RPP Noticias.

“La suma es de hace 40 años y es muy alta. No sabemos cuánto es. Me parece que el colegio en estos días la Dirección Regional del Callao hará el pago del respectivo para que conecten el agua. Hasta el martes no tenemos clases”, agregó Vásquez.

- Dirección Regional de Educación responde -

El director regional de educación del Callao, Guillermo Yoshikawa, negó la información de una presunta deuda que tiene el colegio “Mariscal Ramón Castilla” con la empresa estatal.

Precisó que el plantel se abastece de agua potable que proviene de un tanque desde hace 36 años y que ahora viene recibiendo mantenimiento. Por esta razón, se cortó el servicio de agua potable.

“Imposible que hablemos de deuda porque el sistema que se ha estado empleando desde hace 40 años es una conexión que no tiene medidor por lo tanto Sedapal no puede acotar ninguna deuda”, señaló.

“Se ha cortado el agua porque hace 36 años que existe un tanque que no ha recibido un mantenimiento. Estamos en la gestión hace menos de tres meses y hemos decido que todas las instituciones educativas del Callao reciban mantenimiento de sus tanques elevados”, agregó.

El funcionario aclaró que la suspensión de clases y el corte de agua fue coordinado con las autoridades del centro educativo y otras instituciones, así como dada a conocer a la comunidad escolar.

“No solo ha sido coordinado con Sedapal sino con las autoridades de la institución educativa y Defensoría del Pueblo. El día jueves hemos tenido la reunión. Se decidió que hoy viernes no hubiese labores académicas y tampoco el próximo lunes. Hay padres que no han recibido la información, pero la mayoría sí”, aseveró.