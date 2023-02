Invadidas de piscinas portátiles estuvieron este último domingo varias calles del Callao. Como en tiempos de prepandemia, numerosos adultos y niños se refrescaban así del calor de este verano. Algunas familias, además, se divirtieron jugando carnavales.

Estaban en varias calles y barrios como Lazareto, Castilla y Atahualpa. Trome observó que, en algunos casos, había hasta cinco piscinas por calle, que las familias disfrutaban en medio de bromas y alegría. “Son gigantes, miren esa, es como un carro”, dijo una vecina.

Una madre de familia expresó: “ A dónde vamos a ir con nuestros niños si las playas se contaminaron y no queda claro si de verdad las han limpiado. No todos podemos ir hasta Agua Dulce y los chicos han estado dos años privados de diversión. Acá los cuidamos, nos divertimos y no hacemos daño a nadie”.

Se divirtieron en las calles refrescándose del calor en piscinas portátiles o inflables. (Foto: Alan Ramírez / Trome)

Jugamos con la familia

También se vio juego de carnaval en las calles y, en redes sociales, circula la pregunta ¿dónde se juegan los mejores carnavales del Callao? Y las respuestas de los internautas son diversas: Atahualpa, Lazareto, Loreto Sáenz Peña, barrio 5 del Callao, Bocanegra, Dominicos, la Siberia, etc.

Otros comentarios señalan: ‘ Carnavales los de antes’, ‘Pasé por el callao y vi que jugaban carnaval, ya casi no se ve en otros distritos, se ha perdido esa tradición’, ‘ahora solo es en familia, ya no como antes que mojaban a cualquiera ’.

En el pasaje 69 de Callao Monumental, Trome pudo observar que la familia Palacios se animó a jugar con agua, talco y pintura. Hasta la puerta del mototaxi que tenían estacionada afuera fue usada de escudo. “Solo jugamos entre nosotros. Somos familiares”, afirmaron.

Se divirtieron en las calles. (Foto: Alan Ramírez / Trome)

Cerca del óvalo El Obelisco un grupo de jóvenes se desplazaba con torso descubierto y rastros de pintura.

Sepa que...

Sedapal exhorta a ahorrar el agua. Hay piscinas que emplean hasta diez mil litros.

exhorta a ahorrar el agua. Hay piscinas que emplean hasta diez mil litros. Estos productos no tienen un sistema de recirculación ni cloración. El agua no debe quedarse empozada ‘para el día siguiente’ o podría resultar más riesgoso para la salud de los veraneantes.

Lima tendrá días con temperaturas de hasta 31 °C, y algunos con cielo nublado y parcial brillo solar.

tendrá días con temperaturas de hasta 31 °C, y algunos con cielo nublado y parcial brillo solar. Existe una ordenanza municipal del Callao que desde el 2017 prohíbe instalar piscinas en la vía pública

Se divirtieron en las calles jugando carnaval y con piscinas portátiles. (Foto: Alan Ramírez / Trome)

