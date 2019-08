Camión de cerveza se despista en la vía Arequipa - Puno y cientos de botellas quedan regadas en la pista

¡Qué tal pérdida! Dos camiones que transportaban cerveza y mineral se despistaron en el kilómetro 121 de la carretera Arequipa – Puno, ocasionando el cierre de la vía por más de cuatro horas. Todo el material que llevaban quedó desparramado en la vía.

Los incidentes se registraron el miércoles. Según RPP Noticias, que recogió información de la Policía Nacional, primero se accidentó el camión con mineral, del proyecto minero Las Bambas, y, luego de dos horas, el que llevaba las cajas de cerveza.

El conductor del camión que transportaba mineral, Félix Puma Hualla (36), dijo a las autoridades que a su vehículo se le vaciaron los frenos y perdió el control. A causa del accidente, él resultó herido y fue trasladado al hospital.

En tanto, Fredy Mamani Huaypuma (33), chofer del camión que llevaba dos mil cajas de cerveza, contó que una camioneta se le cruzó por la izquierda y provocó que se saliera de su camino.

Este último vehículo terminó con las llantas arriba a un lado de la vía y en la pista quedaron desparramados las cajas de cerveza, los vidrios y el líquido de las botellas.

"Se me cruzó y yo también me fui por la izquierda. Ya no pude reaccionar, me ganó”, dijo Mamani a RPP Noticias.

Las autoridades llegaron a la zona para los trabajos de limpieza y las investigaciones correspondientes.