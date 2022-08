Peruano que se respeta. El skateboarding es un deporte extremo y con muchos riesgos debido a las piruetas que se hacen en el aire, pero esto en ningún momento desanimó a Pool Bellido De la Cruz , un joven de 23 años que integra la Federación Deportiva Nacional de Patinaje y ha participado en diferentes campeonatos representando al Perú. Ahora su entrenamiento está enfocado en los próximos Juegos Olímpicos París 2024. Este campeón peruano de skate vive en Villa El Salvador y la comuna de su distrito, hace unos días, reconoció su esfuerzo y logros entregándole una cantidad de dinero para solventar algunos de sus gastos.

Pool, el skateboarding es todo para ti…

Sí, cuando estoy sobre el skate siento amor, pasión y libertad. Este deporte es mi vida cotidiana, con él me olvido de todos los problemas. Es lo que quiero hacer toda mi vida. Además, siento que ayuda a alejar a los adolescentes de las pandillas.

¿Cómo empezaste en este deporte?

Cuando tenía 11 años mi abuela me compró una patineta, iba con ella al parque. Mis padres no estaban de acuerdo al inicio porque me decían que era peligroso, podía tener un accidente.

Al final aceptaron la patineta…

No tuvieron otra opción (risas). Yo sabía que en algún momento me iba a caer y lesionar, pero dije: tengo que levantarme, los golpes no iban a ganarme. He tenido algunas fracturas en los tobillos, muñecas y clavícula. Lo bueno es que me recuperé.

¿Y cuándo decides practicar de manera profesional este deporte?

A los 15 años más o menos. En el skate park de Villa El Salvador participé en un campeonato y gané el primer lugar. Ahí me di cuenta de mi habilidad, talento y disciplina.

Este joven deportista quisiera ser entrenador de skate en la Federación para guiar a otros talentos. Fotos: Britanie Arroyo / Trome.

Sigues un entrenamiento…

Para practicar el skate de manera profesional debes entrenar tu cuerpo, tanto físico como mental. Hay mucha concentración. Por eso, practico entre tres y cinco horas al día.

Ahora estás enfocado en los Juegos Olímpicos París 2024.

He participado en varias competencias internacionales en Londres, Brasil, Estados Unidos y Argentina. En 2018 gané medalla de oro en los Panamericanos de Skate. Mi siguiente reto es llegar a los Juegos Olímpicos y representar a mi patria.

Tuviste un reconocimiento en tu distrito.

Sí, a veces los deportistas no tenemos mucha ayuda. Esta vez la Municipalidad de Villa El Salvador me entregó una cantidad de dinero para poder solventar mi entrenamiento, implementos deportivos, entre otros gastos. Estoy muy agradecido.

¿Qué te gustaría estudiar?

Quisiera ser entrenador de skate en la Federación para guiar a otros talentos.

Pool señala que para practicar el skate de manera profesional debes entrenar tu cuerpo, tanto físico como mental. Fotos: Britanie Arroyo / Trome.

MÁS INFORMACIÓN:

Sepa cuál es el precio de la gasolina en los grifos de Lima: ¿Dónde conseguir los mejores precios?

Retiro AFP 2022: registra tu solicitud este miércoles si no lo hiciste en las fechas anteriores

Certificado de antecedentes policiales: así puedes tramitar este documento VÍA WEB