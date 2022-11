Kevin Fidel Ramos (23) tenía 13 años cuando aprendió a bailar break dance y desde ese entonces ya se ganaba su sencillito compartiendo su talento con sus compañeros del colegio. Ha trabajado como bailarín de shows infantiles, obrero de construcción, mesero y hasta estibador. Actualmente enseña este género urbano a chicos de todas las edades en el Club Zonal Huiracocha de San Juan de Lurigancho.

¿Cómo llegas al breaking dance?

Cuando era chibolo vi a los chicos de Number One Crew bailar en un parque de Ate. Empecé a bailar a los 12 años y a los 13 ya enseñaba a unos amigos del colegio. Yo era muy ágil de niño y creo que eso me ayudó.

¿Se necesita un talento especial?

Siempre digo que el breaking dance es para todos, pero no todos son para el breaking dance. Se necesita mucha disciplina, concentración y agilidad.

Enseña a grandes y chicos en San Juan de Lurigancho. Foto: Britanie Arroyo.

Hay muchos prejuicios alrededor de este baile...

Sí y me da mucha tristeza. Pero la verdad es que en cualquier oficio o profesión hay riesgo de caer en las drogas. Yo he conocido a muy buenos bailarines que por las drogas dejaron de bailar y arruinaron sus carreras.

Dicen que eres un bailarín internacional...

Sí, un poquito, ja, ja, ja. He bailado en Colombia y Ecuador. Y he ganado más de 30 campeonatos profesionales y de barrio. Estoy orgulloso de lo que estoy logrando porque al inicio nadie creía en mí. Y no descansaré hasta cumplir mi sueño de participar en los Juegos Olímpicos.

Jovencito afirma que el breakdance le cambió la vida. Foto: Britanie Arroyo.

¿Cuál es la edad ideal para aprender breaking dance?

La mayoría de mis alumnos son jóvenes, pero creo que la edad ideal sería de 12 a 14 años. Mientras más chico eres, es mejor.

¿Se necesita un entrenamiento especial?

¡Claro! Alimentación saludable y full práctica. Yo practico casi seis horas diarias. Cualquiera tiene el talento, pero si no le aplicas disciplina, el talento se muere. Eso siempre les digo a mis alumnos.

¿Hay más hombres o mujeres en este baile?

Definitivamente más hombres, pero poco a poco las chicas se van sumando. Tengo algunas alumnas y son muy buenas. Creo que hay muchos prejuicios y falta difusión.

Ha trabajado en todo, desde mesero en restaurantes hasta albañil en obras. Foto: Britanie Arroyo.

¿Es cierto que eres un ‘mil oficios’?

Es que cuando no hay para comer, tienes que ingeniártelas. He trabajado como bailarín de shows infantiles, estibador en un almacén, vendedor de calaminas, mesero, obrero de construcción y en una imprenta. Seguro he trabajado en más cosas, pero ya no recuerdo, ja, ja, ja.

¿Qué le dirías a un adolescente que quiere ser bailarín como tú?

Que no tenga miedo de arriesgarse y luche por lo que quiere. El apoyo de los padres es muy importante. Y a ellos les diría que el arte cambia vidas.

Ha ganado más de treinta campeonatos en Perú, Ecuador y Colombia. Foto: Britanie Arroyo.

