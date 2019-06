Campeones en donación de sangre envían mensaje de aliento a selección peruana

Dos donantes voluntarios de sangre, que ostentan el récord en donación en el Seguro Social de Salud (EsSalud), enviaron un mensaje de aliento a la selección peruana de fútbol que participa en la Copa América Brasil 2019 y pidieron a los dirigidos por Ricardo Gareca sumarse a la campaña 'Hinchas de Sangre', que promueve esa institución para salvar vidas.



Laura Peláez Olivos, es una abogada de 32 años, quien desde el 2009 ha donado sangre 26 veces de manera voluntaria en los hospitales de EsSalud, convirtiéndose así en la persona que más veces donó para ayudar al prójimo y salvar vidas.



“Donar es fácil y ayudas a mucha gente que necesita. El pinchazo no duele y cada unidad salva a tres personas, es maravilloso”, expresó.



Otro caso que merece ser reconocido es el del donante Iván Palacios, un técnico en laboratorio de 41 años que trabaja en el hospital Alberto Sabogal de EsSalud, quien ha donado doce veces en los últimos años.



“Hace once años una paciente pediátrica, que padecía de leucemia, necesitaba sangre y decidí donar. Desde entonces me convertí en donante frecuente. Es gratificante ayudar a otras personas y contribuir a salvar vidas”, manifestó.



Ambos recibieron un reconocimiento durante la campaña de donación “Hinchas de Sangre”, que se realizó el último viernes en el hospital Edgardo Rebagliati, donde se recolectó 300 unidades de sangre que salvarán a 900 pacientes.



Para ser donante solo se requiere tener entre 18 y 55 años, un peso mínimo de 55 kilos, gozar de buena salud y no haber tenido hepatitis.