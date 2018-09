Esta es la canción inspirada en Nubeluz que enseña a los niños a cuidarse de los violadores [VIDEO]

Con una letra renovada y los mismos pasos de la canción ‘Cuidado’ del recordado programa infantil ‘Nubeluz’ , reconocidas figuras, como Almendra Gomelsky y Marco Zunino , lanzaron una tema musical que busca prevenir la violencia física y sexual contra los menos de edad. Está dirigida por, Rochi Hernández de Diez Canseco, la misma productora este exitoso espacio televisivo de los años 90.



La letra de esta campaña de la fundación ‘Por Nuestros Niños’, llamada también ‘Cuidado’, es muy explícita y advierte a los niños cómo cuidarse de personas que les pueden hacer daño. “Indica que tenemos que conversar con nuestros niños, a enseñarles a cuidar su cuerpo, que aprendan qué es una caricia buena y mala, y a decir que ‘no’ en el momento adecuado, aseguró a Trome Gaby Reyes, oficial de Protección del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).



Para el psicólogo Ricardo Núñez, del Hospital de Solidaridad, este tipo de iniciativas, acompañadas de música y donde participan niños, ayuda a que el mensaje llegue mejor y sea más cercano. "Hace que quede gravado no solo en los pequeños, sino también en los adultos", agrega.



Según Reyes, la violencia física y sexual se hace cada vez más visible en nuestro país, porque las familias no suelen denunciar por proteger a su entorno, incluso al agresor. Algunos pequeños tampoco hablan por vergüenza. Asegura que el aislamiento, problemas de atención, depresión y ansiedad son algunas señales de que un menor puede estar sufriendo algún tipo de maltrato.



La campaña ‘Cuidado’ es el primer proyecto de ‘Por Nuestros Niños’ y ya tiene en proceso la creación de una obra de teatro, también un cuento infantil. El equipo va creciendo con el apoyo de abogados, psicólogos y diversas personas del ambiente artístico.



SEPA QUE...

*Siete de cada 10 niños han sido víctimas de violencia física y psicológica.

*La Encuesta Nacional de Relaciones Sociales revela que 35 % de adolescentes entre 12 y 17 años han sufrido violencia sexual.

*Es importante hablar con los hijos para enseñarles a valorar y cuidar su cuerpo.