El caso de la aparición de la joven candidata al Miss Perú La Pre, de 14 años de edad, sigue generando alarma. La madre reveló más detalles de la menor, quien estuvo desaparecida por varios días, asegurando que el hombre de 29 años con quien volvió tiene una familia. En una entrevista a ATV, la concursante al certamen de belleza no está embarazada.

Según el testimonio de la madre, la menor fue captada por el sujeto vía internet y llevada a Huánuco. Ante esto, la abogada Rosario Sasieta aseguró que el informe revela que no está en estado de gestación como el sujeto le indicó.

“ Ella lo ha contactado por internet para ayuda económica, él la ha enamorado , le ha preguntado todo y le ha captado porque ella ha estudiado cosmetología también y ahí le ha esperado afuera y cuando ella salió dice que le ha llevado en una moto a un hostal”, señaló.

“ Le hicieron todos los exámenes, no está embarazada, no tiene ninguna enfermedad de transmisión sexual . No tiene nada, esta chica ha sido salvada, no está embarazada. A pesar de que él te dijo para asustarte y para aceptar la relación. Él tiene 29 años, dos hijos y esposa ”, agregó la abogada.

TROME | Hombre seduce a menor de edad