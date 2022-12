Valeria Stephanie Jaramillo Blanco, menor de 14 años y candidata al Miss Perú La Pre de Lima Este, finalmente apareció tras estar cinco días desaparecida. La jovencita llegó hasta la vivienda de su madre en vísperas de Nochebuena, sin embargo, grande fue la sorpresa cuando se apareció junto a un hombre y embarazada .

La madre de la menor sigue en shock por el estado en el que ha aparecido su hija y ha denunciado ante las cámaras de Panamericana Televisión que ella está siendo manipulada por un hombre que tiene 29 años de edad.

Según explicó la madre, Valeria Jaramillo llegó totalmente cambiada y con otra perspectiva, incluso se ha negado a denunciar al sujeto, pues jura que es su enamorado .

“Este hombre tiene 29 años, él lo ha captado a mi hija por internet, la ha seducido, le ha cambiado la mente, le ha seducido prácticamente porque mi hija no es la misma, es otra . Está transformada, totalmente lo defiende a él, no sé qué clase de hombre es, ese hombre a malogrado a mi hija. Por favor, que la ministra de la Mujer que me ayude”, señaló.

TROME | Aparece candidata del Miss Perú La Pre

MENOR ESTABA POR HUÁNUCO, SEGÚN GPS

La candidata del Miss Perú La Pre de Lima Este habría estado en Huánuco durante los días en los que se reportó como desaparecida. Según la madre, encontraron su ubicación luego que la menor prendió su teléfono para llamarla.

“Ella me llamó el jueves y me dijo que estaba bien, que pronto nos volveremos a ver. Cuando hemos rastreado la llamada, salía que estaba por Huánuco ”, reveló la madre, quien tuvo un inesperado encuentro con su hija.