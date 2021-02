EN PROBLEMAS. Víctor Quijada, candidato al Congreso por el partido Nacionalista, se encuentra en el ojo de la tormenta tras una investigación que hizo el portal Wayka y unos audios que publicó la cuenta de Instagram, Influencers out of context.

En los audios que publica Influencers out of context se escucha que el abogado tilda de meretriz a una joven con la que se comunicaba a través de la red social Instagram. Además, afirma relacionarse con jóvenes de todas las edades.

“No entiendo, yo tengo amigas de todas las edades. He salido con chicas de 16, 19 ¿tú tienes esa edad? ¿La edad tiene algo que ver para tener amistad? ¿Tengo cincuenta años acaso?”, menciona el abogado de 35 años.

En otra de las grabaciones que se difundió, Víctor Quijada dice “no solamente eres tía, eres una p(...) que se vende y se nota en la cara de pros(...) te voy a ubicar. Adolescente co(...) es hasta los 19 años, ignorante de m(...)”.

La administradora de la página Influencers out of Context indicó que es una lástima que este sea el tipo de personas que tientan un cargo público. “Este candidato a ser congresista en vez de hacer campaña, se la pasa hostigando a muchas mujeres con la excusa que las vio en Tinder, cuando muchas no tienen esa aplicación. Además, parece que para él es normal hablar con menores de edad. Esta no es la clase de congresistas que queremos”.

ANTECEDENTES POLICIALES

El portal de investigación Wayka reveló los antecedentes policiales del abogado Víctor Quijada. El 26 de septiembre de 2020, el candidato al Congreso fue denunciado por acoso por una joven de 19 años en la comisaría de Huaycán de Ate Vitarte.

Según el testimonio de la joven, el abogado la amenazó por redes sociales con insultos y palabras soeces. Esa no es la única denuncia contra él, una joven de 18 años lo acusó por amenazarla con difundir un video íntimo filmado sin su conocimiento. Esta incidencia ocurrió en 2017.

En 2018, hasta cinco alumnas del colegio Trilce también presentaron acusaciones contra el candidato por acoso. Según el relato de las jóvenes, Víctor Quijada Tacuri las hostigada por Facebook e Instagram. No las conocía, pero mantenía una relación con una de sus compañeras. El abogado tenía 32 años.

“Sabíamos de él porque estaba en una relación con una de nuestras compañeras de colegio. Incluso nos llegamos a quejar por sus mensajes con la coordinadora y la directora, pero nos dijeron que no se podía hacer nada porque la relación con la otra chica era consentida por sus padres”, comentó una de las jóvenes a Wayka.

REPRESALIAS

Víctor Quijada ha negado estas acusaciones e incluso ha demandado a la periodista que realizó la investigación en Wayka. “Sigan molestando, inventando, difundiendo y su destino será ser procesados penalmente como estos sujetos”, escribió en su cuenta de Instagram.

Candidato al Congreso demanda a periodistas por acusaciones de acoso