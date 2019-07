Denuncia que policía borró pruebas tras ser violada, grabada y extorsionada por mototaxista extranjero

¡Terrible! Una joven denunció haber sido violada, grabada y extorsionada por un ciudadano venezolano que trabaja como mototaxista. Por si fuera poco, aseguró que la policía borró el video del presunto abuso no sin antes difundirlo en un grupo de WhatsApp de agentes de la PNP. Todo ocurrió en el distrito de San Vicente de Cañete.

Según consignó un reportaje de Al Rojo Vivo a través de su cuenta de YouTube INFORED Comunicaciones, Estefanía S. abordó un mototaxi de confianza tras salir de una discoteca el último 6 de abril. El conductor, un ciudadano venezolano identificado como Luis M., habría aprovechado el estado de ebriedad de la joven para ultrajarla.

La presunta víctima reveló que el extranjero la llevó hasta el cuarto que alquilaba, donde la violó y grabó el hecho. La joven se despertó a la mañana siguiente muy confundida y semidesnuda. Solo recordaba el trayecto hacia su vivienda.

Por si fuera poco, contó que el lunes 8 de abril recibió el video que habría grabado el extranjero y le pidieron 1000 soles para no difundirlo. Se armó de valor y fue a poner la denuncia, que recibió el alférez Hans T.

La joven y el acusado aseguraron que el policía borró el video del presunto ataque. Sin embargo, más adelante, un coronel le escribió a la presunta víctima y le contó que el video había sido difundido por el alférez en un grupo de WhatsApp que tenía con otros efectivos.

"Yo recibo una notificación de la Fiscalía y voy a rendir mi manifestación el 30 de mayo. Me doy con la sorprenda que no se habían pasado varias pruebas, que no se había pasado la identificación de la persona y, principalmente, que no se había pasado el video lacrado", contó.

Por su parte, el denunciado reconoció que si grabó el video pero aseguró que la relación sexual fue consentida. Según su testimonio, fue un amigo suyo quien difundió las imágenes sin su autorización.