Cañete: Joven madre es encontrada muerta en su habitación y familiares culpan a su pareja, que está prófugo

¡Ni una menos ! Una joven madre de tan solo 26 años fue hallada sin vida en la habitación que alquilaba con su pareja, principal sospechoso del presunto feminicidio. Todo ocurrió en Mala, Cañete.

Vecinos de la víctima, identificada como Isabel Meza Adriano, notaron que un fuerte olor emanaba de su habitación, por lo que dieron aviso a la Policía. Al llegar, los efectivos encontraron su cuerpo sin vida tendido boca abajo sobre la cama.

Los resultados de la necropsia revelaron que la joven falleció por un paro cardiorespiratorio, a causa de una hemorragia interna. Al parecer, la madre de familia que deja a un niño de 3 años en la orfandad habría muerto asfixiada.

Según los familiares de Isabel Meza Adriano, el responsable de su muerte es Julio César Ch. C., con quien la joven llevaba 8 meses de una tóxica relación, agobiada por los celos y manipulaciones de su pareja.

La hermana de la víctima contó que en enero y febrero pasado la joven madre de familia puso dos denuncias en contra de su pareja, luego de haberla golpeado. Asimismo, reveló que el sujeto la amenazaba con quitarse la vida si ella no volvía con él.



Al momento, Julio César Ch. C. está no habido y las autoridades de Cañete ya iniciaron un operativo para dar con su ubicación.