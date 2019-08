Padre de familia fue asesinado en terminal por desconocido y familia cree que se trata de una venganza | VIDEO

Saúl Josué Espinoza Huamán (25) fue asesinado durante la madrugada cuando regresaba a Lima del distrito de Mala (Cañete). El hombre fue interceptado por un desconocido quien lo apuñaló en el abdomen en el terminal terrestre y que luego se dio a la fuga.

La víctima viajó a Mala para ver a su familia. Tras ser atacado, fue trasladado al hospital de Cañete, pero por la gravedad de sus heridas fue derivado al nosocomio Uldarico Fernández en Villa El Salvador. Ahí los médicos confirmaron su muerte.

Según el testimonio de la hermana del padre de familia, todo se trataría de una venganza pues el atacante no se llevó las pertenencias de la víctima. En declaraciones a América Noticias, la expareja de su hermano y su familia estarían detrás de este crimen.

“Lo han apuñalado. Para mi es venganza porque no le han robado sus documentos, ni el celular. Está todo completo […] A veces comentó a mi madre, que es su confidente, y le decía ‘sus familiares me han correteado, me han perseguido, me quieren pegar” refirió Raquel Espinoza.

La expareja identificada fue intervenida por agentes de la Policía Nacional y fue trasladada hasta la comisaría de Villa El Salvador para rendir su manifestación para determinar las causas del crimen.