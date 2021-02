Peruano que se respeta. ‘El éxito surge de la lucha contra los obstáculos’. Esta frase la tiene bien arraigada Carlos Loli Zavaleta (43), excantante de la agrupación ‘Caña Brava’, quien se reinventó y, además de ofrecer shows virtuales como payasito, vende por delivery pollo broaster y a la brasa vestido de mariachi.

El año pasado, en plena cuarentena, vio que algunas personas hacían serenatas en las puertas de las casas y pensó por qué no hacerlo respetando la distancia social. Así nació el mariachi. Asegura que le está yendo bien, tanto que ahora ha mandado a hacer un traje original de charro mexicano.

Sumaste esa faceta a la venta de pollos broaster…

Vi en las redes sociales que la gente extrañaba su pollo broaster y a la brasa, entonces yo mismo me puse a hacerlos. Publiqué en un grupo de Facebook de mi zona (Rímac) que estaba ofreciéndolos por delivery. Salieron como pan caliente y para darle un plus me iba con mi traje de mariachi.

Llegas a varios distritos de Lima…

Sí, más me conocen en el Rímac, Cercado de Lima y San Juan de Lurigancho. Pero ahora estoy tratando de llegar a más distritos.

¿Y cómo hiciste para hornear el pollo a la brasa?

Me asocié con un amigo que tenía su pollería para que los hornee. Como no podían vender nada por la cuarentena, ambos nos apoyábamos.

Más lo conocen en el Rímac, Cercado de Lima y San Juan de Lurigancho. Pero ahora está tratando de llegar a más distritos. | Fotos: Jessica Vicente / Trome.

Te marqueteas muy bien…

Claro, tengo que fidelizar a los clientes. Ahora he lanzado una nueva promoción. Si es tu cumpleaños, yo te llevo el pollito a la puerta de tu casa y de paso te canto unas rancheritas.

¿Has cantando en orquestas conocidas?

Estuve en la agrupación ‘Caña Brava’ y a la par también hacía animación de fiestas infantiles. Luego me independicé y formé mi propio grupo: ‘Carlos Loli y Orquesta’, con el cual ya voy 15 años en la industria de la música.

La pandemia canceló tus presentaciones…

Todo se paralizó y me quedé en el aire. Me chocó la situación y para despejarme opté por los shows virtuales, salía como el payasito ‘Ganchito’. Al inicio los hacía para dar alegría a la gente y hacer que se olviden un momento de sus preocupaciones.

Cantante también anima un programa infantil por Facebook llamado ‘Ganchito tu amigo’. | Foto: Jessica Vicente / Trome.

¿Ahí viste una oportunidad de negocio?

Sí, las mismas personas empezaron a pedirme shows para cumpleaños y yo feliz porque necesitaba trabajar.

También conduces programas por Facebook, ¿cuáles son?

Sí, tengo un programa infantil llamado ‘Ganchito tu amigo’ y también animo ‘Sábados de rumba’.

¿Cómo te buscamos en las redes sociales?

Estoy en Facebook como ‘Carlos Loli y Orquesta’ y también como ‘Ganchito tu amigo’. Pueden llamarme al: 993-768-205.