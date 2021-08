Con talento e ingenio, un peruano está ‘reviviendo’ a Cantinflas. No faltan su ‘Quihúbole chato’, ‘¡A sus órdenes jefeee!, frases, bromas, especial entonación y hasta el peculiar movimiento de caderas para sus bailes.

Steven Ormeño (38) nació en Pisco y vive en Lima. Cuenta que desde hace muchos años le gustan las películas de Cantinflas, pero el inicio de su imitación empezó en plena pandemia y como jugando. Sin planearlo, ahora logra alborotar las redes sociales con sus ocurrencias, al punto que en poco tiempo ha superado el medio millón de seguidores en TikTok.

Se declara fiel admirador de Mario Moreno ‘Cantinflas’ y dice que, como él, no teme al trabajo. “Soy entrenador de fútbol desde hace nueve años, pero muchos meses me quedé sin trabajo porque la pandemia canceló todo , también trabajo con mi carrito haciendo taxi, y voy a cumplir nueve meses con el personaje del ‘Cantinflas Peruano’.”, refirió.

'Cantinflas peruano' la hace linda en las redes. Es entrenador de fútbol, pero le gusta imitar al popular personaje mexicano hasta con sus trajes y bailecito. (Foto: Allenghino Quintana / Trome)

AHÍ ESTÁ EL DETALLE

Y precisó: ”No soy comediante ni imitador, pero en las reuniones me decían que bailo como Cantinflas y que él hablaba como yo, una cosa por otra. Y ‘ahí está el detalle, que no es ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario’”, dijo a Trome, entre risas y modulando un poco la voz logrando un parecido con la del gran actor mexicano.

EL AGENTE 777

Le animaron a grabarse en video, imitando para los amigos, y lo hizo con una vestimenta casual a la que solo adaptó una corbata, pero sus videos se fueron compartiendo y hasta hacerse viral.

“Comencé a afeitarme como él, a cortarme las entradas del cabello para lograr mejor parecido físico y a buscar cómo mejorar el vestuario, y poco a poco lo he ido mejorando. Ahora tengo uniformes de sus películas más famosas: El Bolero de Raquel, El barrendero, El padrecito, El salvavidas, El profesor y ya tengo también del agente en El patrullero 777″, contó.

“Las gorras las hago yo, pero mandé a hacer la caja de madera del bolero (lustrabotas), las medallas del uniforme de policía con sus plaquitas, casi todo como réplica. Y de a pocos también me animé a empezar a parodiar -siempre con respeto-algunas escenas de sus películas. Tita Marbez, la nuera y heredera universal de Cantinflas, dio el visto bueno a mi imitación”, manifestó a Trome.

A MÉXICO

Precisó que graba sus videos como ‘Cantinflas peruano’ porque le gusta el personaje y que la gente sonría y se divierta. La esposa y tres hijos de Steven están en Pisco y también les gusta cómo imita al actor mexicano.

“Cantinflas era bien enamorador, no olvidaba a su Raquelita, a la Chepinita, Lupita, la mamá de Chavita… ‘No estoy para que ustedes me digan ni yo para decírselos’, pero yo prefiero a todas”, dijo muy pícaro.

Y añadió: “Amigos empresarios me han invitado a ir a México. A México con Parinacochas porque cerca de allí tienen su puesto en Gamarra”.

SEPA QUE:

*Por su afición, invierte en los vestuarios. Cada uniforme le ha costado entre 300 a 400 soles, y más en los del bolero y agente 777

*Es entrenador de fútbol. Tiene su Escuela Estudiantil La Victoria; pero por ahora entrenan en el Parque Roma (avenidas San Luis con Arriola).

*Sígalo en sus redes elcantinflasperuano (TikTok) y cantinflasperuano (Instagram)

*En los momentos más difíciles también procura recordar frases de Cantinflas, como ‘La primera obligación de todo ser humano es ser feliz, la segunda hacer feliz a los demás’. (Isabel Medina)

