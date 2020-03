¡Tiene defensores! El Capitán Christian Cueva quien agredió a un ciudadano en Sullana por no respetar el toque de queda fue separado del servicio militar, sin embargo, el ex funcionario del estado tiene defensores.

No obstante, estos defensores emplean videomontajes para intentar limpiar la imagen del capitán. Es el caso de Jorge Morelli, un periodista que trabajó para el canal montesinista Cable Canal de Noticias. El también creador de la doctrina Kenji compartió un video que pretendía ser una defensa del exmilitar.

En las imágenes se observa una gresca entre delincuentes y el serenazgo. La narración del video indica que fue a partir de esta pelea que son llamados los militares y por esta razón, el Capitán Cueva se mostró agresivo con el ciudadano.

El video es un videomontaje. La gresca que se observa al comienzo se produjo hace cinco meses en el distrito de San Martín de Porres. La burda edición junta dos episodios distintos.

Lo que sí es cierto y no producto de la edición es la agresión que realizó Christian Cueva contra el ciudadano, a quién tildó de ma(...). La noche del último sábado, el militar Christian Cueva cacheteó hasta en 3 oportunidades a joven que no cumplió toque de queda dispuesto por el Estado Peruano. Video se hizo viral y generó el repudio de la gente, quienes consideran exagerado el accionar de la autoridad.

“Ahorita te voy a perdonar la vida. Pero si te veo en la calle te voy a sacar la p...”, le grita Christian Cueva al ciudadano de Sullana en Piura. Todo esto mientras lo cachetea una y otra vez.

EL VIDEOMONTAJE

Esta es la historia completa pic.twitter.com/RWPnY6Jkt6 — jorge morelli (@jorgemorelli1) March 22, 2020

EL VIDEO QUE SE UTILIZÓ PARA EL VIDEOMONTAJE QUE ES DE HACE CINCO MESES

EL ABUSO DE PODER

Militar cachetea a joven que no respetó toque de queda en Piura

VIDEOS RELACIONADOS

Chiclayo: Hombre predica en la calle en toque de queda

Madre agarra a 'chanchazos' a su hijo por no cumplir toque de queda

TAMBIÉN PUEDES LEER

Alcalde de Piura respaldó al capitán que golpeó a sujeto por no respetar cuarentena

Piura: Militar fue separado del servicio tras propinar golpes a joven que no acató toque de queda [VIDEO]