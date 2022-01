La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a cinco integrantes de la banda criminal ‘Los Incorregibles’, quienes le habrían robado más de 1 millón 800 mil soles al Estado vulnerando el sistema de contrataciones del Ministerio de Economía y Finanzas.

De acuerdo a Latina, desde 2018 la Fiscalía Anticorrupción y la Dirección General de Inteligencia (Digimin) le siguieron los pasos a cada uno de los integrantes tras diversos robos millonarios a diferentes gobiernos regionales y municipales.

“Esa noticia criminal conllevó a que los investigadores reúnan diversa información y efectivamente se estaba vulnerando el SIAF, que es un sistema que permite que todas las entidades del estado, gobierno central, locales y regionales muevan el dinero del Estado. Si se cae este sistema, se caen las contrataciones”, detalló el coronel Arturo Valverde Inga, director de la Dirección contra la Corrupción de la PNP.

Según la Policía, con ayuda de funcionarios públicos en actividad y otros que antes habían trabajado para el Estado, los delincuentes lograron encontrar la fórmula perfecta para burlar el precario sistema de contrataciones. Entre los gobiernos que fueron duramente golpeados por ‘Los Incorregibles’ están el de Tumbes, los distritos de Supe, Ricardo Palma y Punta Negra en la provincia constitucional de Lima, Callao, Apurímac, Ayacucho, entre otras ciudades.

CABECILLA E INTEGRANTES

De acuerdo al matinal, la Policía capturó a Miguel Ángel Salinas Camac, presunto líder de la banda criminal, Pedro Yassi Uceda Peña, hacker, Isaías Castro Lozano, hacker, Irma Corzo Carretero, especialista SIAF y David Alberto López Jerí, especialista SIAF. Además de ellos, 40 personas están en investigación.

Para la Policía, en un departamento del piso 12 de un edificio ubicado en la Av. Armando Márquez, en Jesús María, funcionaba el centro de operaciones de esta banda criminal. Miguel Ángel Salinas alquilaba varias propiedades y algunas de ellas eran de lujo.

“En los trabajos de vigilancia y seguimiento con autorización del Ministerio Público hemos determinado que sí tenían lugares alquilados de lujo, vehículos de alta gama”, precisó el director de la Dirección contra la Corrupción de la PNP.

INVOLUCRAN A SHIRLEY ARICA

La modelo Shirley Arica se ha visto involucrada en la investigación a la banda criminal ‘Los Incorregibles’ tras adquirir el Mercedes-Benz en el que se trasladaba Miguel Ángel Salinas.

Según la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, Jorge Luis Urilla Uchua, chofer y testaferro del presunto líder de la organización, compró en mayo 2020 el auto de alta gama en la empresa J.C. Ugarte Import S.A.C., el cual pagó en efectivo, algo sospechoso para la Fiscalía ya que no tiene una situación acomodada.

Pocos meses después, el hombre vendió el Mercedes-Benz color rojo a la misma empresa a la que la compró. Fue en agosto de 2020 que la madre de la modelo Shirley Arica adquirió el auto. Según la minuta, este fue cancelado mediante dos transferencias y un depósito en efectivo.

Sin embargo, la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS no ha identificado dichas transacciones en el sistema de operaciones.

“Yo compro el carro en un concesionario y sale la persona que me lo vendió, lo compre ahí y ya. No sé de quién es o de quién fue. Yo hice los trámites directamente con el concesionario más no con el dueño del vehículo”, señaló Arica. “Que investiguen todo lo que tienen que investigar. Yo tengo todos mis papeles en regla, así que no tengo ningún problema. No conozco ninguno de esos nombres que me acabar de mencionar”, puntualizó.

