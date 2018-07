Arequipa: Mendigo ocultaba un brazo dentro de su ropa para provocar pena y ganar 200 soles en limosnas | VIDEO | FOTOS

Un falso mendigo que fingía no tener el brazo izquierdo fue detenido en Arequipa , tras la denuncia de unos turistas, que se dieron cuenta del engaño. Este ruin sujeto buscaba conmover principalmente a los visitantes y tan solo en pocas horas podía recibir hasta 200 soles.



El accionar de esta persona fue registrado por las cámaras de video de las autoridades. En ellas se puede apreciar como el mendigo recibía las monedas, conmoviendo a la gente. Los turistas de Arequipa, jamás imaginaron que escondía su brazo izquierdo debajo de su abrigo.



Este lamentable hecho fue denunciado por unos turistas que llegaron a Arequipa. Ellos de inmediato le dieron aviso a los agentes de la Policía de Turismo, quienes llegaron e intervinieron a este hombre.



Los policías indicaron que no es la primera vez que engaña a las personas, ya que en Puno había sido detenido por lo mismo. Por ello astutamente se negaba a brindar su identidad y hasta se enfrentó con los agentes.



Los custodios de la Policía de Arequipa informaron que este sujeto podía recolectar hasta 200 soles en una hora. Por ello fue llevado a la comisaría del sector, donde será investigado para determinar si se encuentra implicado en otros delitos.



Cabe destacar que esta persona no tiene parte del brazo derecho, pero aprovechaba esto para ocultar su otro brazo y así producir compasión a las persona de buen corazón.



No cabe duda que hechos como este ocurren no solo en Arequipa, sino en otras ciudades de nuestro país. Esto genera desconfianza a las personas de buen corazón, que solo buscan ayudar a los demás.



Ya toda la población de Arequipa se encuentran alerta sobre el accionar de este individuo y si lo ven nuevamente pidiendo limosna, comunicarán el hecho a las autoridades.