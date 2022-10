Un anciano tomó la decisión de atrincherarse al interior de su casa y amenazó con detonar balones de gas en caso alguien acuda a desalojarlo de su predio, ubicado en el distrito de Carabayllo. Se trata de Gabino Rolando Arias Carazas, quien asegura que el Banco de Crédito del Perú (BCP) vendió una deuda suya a un tercero que ahora intentar retirarlo de su vivienda.

“Soy marino retirado, actualmente trabajo de buzo y, por mi profesión, tengo que laborar al norte del país pero siempre he cumplido con mis pagos. El banco nunca me notificó, pagué (las veces que tocaba) en distintas regiones (donde laboraba) y me avalan mis vouchers”, señaló Gabino a ATV Noticias.

Sin embargo, según Gabino Arias, cuando acudió al banco de manera presencial le indicaron que debía 8 meses (desde abril a noviembre) y que su morosidad había sido vendida. “Le mostré los vouchers y se han quedado callados”, agregó.

“El banco vendió mi morosidad al estudio de abogados Torres, en San Isidro, entonces el banco me dice que yo vaya a este lugar. Voy y me dicen que la morosidad fue vendida a 5 mil soles y ahora yo le debo al estudio 95 mil soles”, precisó.

Gabino Arias aseguró que, tras negarse a pagar su nueva deuda, lo amenazaron con quitarle su casa. “Han estado mandando papeles acá (en su casa) de desalojo”, indicó.

Tras recibir varias visitas de personas que aseguraban ser los nuevos dueños de la casa, Gabino Arias se atrincheró en su inmueble con una lanza, cables de electricidad, balones de gas y cuchillos.

“Estas cortinas tienen gasolina, cuando vienen los matones van a tener que entrar por acá. Encima tengo las ventanas con fierro (..) De acá los voy a estar hincando porque no me pueden quitar mi propiedad tras pagarla por 9 años consecutivos. Hace cuatro días que no como ni duermo, dónde está la justicia porque ahí tengo mis vouchers”, finalizó Arias, quien solicita ayuda legal para revisar su caso.

Comunicado del BCP

De acuerdo con un comunicado del Banco de Crédito del Perú (BCP), difundido por ATV, en el 2019 se inició un proceso judicial a contra Gabino Arias. por incumplimiento de pago de un crédito hipotecario.

“Es importante destacar que el BCP agotó todos los medios para llegar a un acuerdo con el cliente”, se señaló el pronunciamiento. También se indicó que el 4° Juzgado Comercial de Lima desestimó los escritos presentados por el Gabino Arias y ordenó el remate del predio.

