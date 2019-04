Estudiante se resiste al robo de su celular y lo balean en Carabayllo | VIDEO

No dejó que le quitaran su celular y terminó baleado en la pierna. Un delincuente intentó robarle su celular a un estudiante, aún no identificado, pero como él se resistió, lo golpeó con la cacha de su pistola y luego le disparó. El hecho ocurrió en Carabayllo.

El joven fue interceptado por un delincuente cuando transitaba por el AA.HH. 'San Antonio'. Al no lograr robar el equipo, el asaltante lo golpeó en la frente y le disparó en la pierna izquierda. "Según me dijo el mismo chico, no le encontró el teléfono y por eso le disparó", contó una testigo de lo ocurrido.

De inmediato, el delincuente fugó a bordo de una mototaxi. El joven quedó tendido en el suelo y luego fue auxiliado por agentes de la Policía Nacional. Posteriormente, fue trasladado hasta el hospital de Collique en Comas.

Los vecinos de lugar pidieron más seguridad debido a los constantes robos en la zona.