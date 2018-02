¡Terrible! Una nueva modalidad de violación viene generando preocupación en Lima. Esta vez, dos jóvenes de Carabayllo denunciaron que fueron ultrajadas sexualmente con el cuento de las pastillas abortivas.

Según el testimonio de una de las mujeres, vio un afiche pegado a un poste en Carabayllo que prometía solucionar su problema de ‘atraso menstrual’. Al contactarse con el número del aviso, pactó una cita con un sujeto.



‘Se me acercó un chico y me dijo que me dirigiera a un auto blanco. Ahí me iba hacer el procedimiento para que pudiera reglar normal. Adelante había un chico con los mismos rasgos que él, eran hermanos’ , denunció la joven a 90 Matinal.

La mujer indicó que primero le pidieron el dinero, un total de 400 soles por la pastilla. Luego le entregaron la píldora y una botella de agua mineral. ‘ Estaba medio dopada y lo único que recuerdo es que ellos me manoseaban’, denunció.

La otra agraviada fue citada a la altura del kilómetro 19 de la vía Túpac Amaru en Carabayllo. ‘Me subieron al carro y me dijeron que me iban a dar una pastilla para dilatar. Yo acepté y me doparon. Solo recuerdo encima de mí a Robert Martínez Pinto y Robinson, su hermano, estaba parado. Me estaban quitando la ropa’, dijo la joven.

Cabe indicar que estas son solo dos de las múltiples denuncias contra los hermanos por robo agravado y violación. Al momento, ambos fueron capturados por los agentes de la Dirincri, quienes hallaron en su poder municiones de 9 milímetros, envoltorios de pasta básica y marihuana y pastillas de clonazepán, que presuntamente habrían usado para dormir a sus víctimas.

Según ambos hermanos, las denuncias son falsas. Robert y Robinson Martínez Pinto aseguraron que se trata de una venganza orquestada por una persona para la que trabajaron antes, que habría pegado los afiches de atraso menstrual.

Denuncian que hermanos violaban a jóvenes embarazadas con el cuento de las pastillas abortivas. Video: Latina

