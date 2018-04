Armó un escándalo. Jack Mifflin Díaz confeso haber asesinado a su padre y a la nueva pareja de este durante la audiencia de pedido de prisión preventiva, en la que también estaban presentes su madre Isabelle Graciela Díaz Salcedo y su padrastro Melanio Briceño Panduro.



Implicados. Isabelle Díaz y Melanio Briceño participaron en el asesinato de la pareja de esposos. Se cree que el suboficial de la Policía habría proporcionado cadenas y un arma de descarga eléctrica.



¿Por qué lo hizo? En un intento desesperado de librar de toda culpa a su madre y padrastro, Jack Mifflin Díaz se arrodilló y confesó el doble crimen. "Yo soy culpable", vociferó en la sala.



El asesino confeso aseguró que su padre lo maltrató física y psicológicamente desde niño.



" Yo tengo muchos traumas por cosas que mi padre me hizo a mí. Siempre me ha maltratado y a mi madre también, por eso lo maté. Las otras personas no tienen nada que ver, yo me hago responsable, condénenme a mí y no a mi familia. Todo el rencor y el odio lo pasé porque me ha marginado, yo me hago culpable, estoy mal", declaró Jack Mifflin.



Como se recuerda, las víctimas, Samuel Mifflin Espinoza (80) e Irma Peralta Vásquez (40), fueron hallados en un descampado de Carabayllo el último martes.



En tanto, Isabel Graciela Díaz Salcedo, ‘Chabuca’, será enviada a la cárcel al igual su hijo Jack Mifflin Díaz, quien usó una cadena para estrangular a las víctimas. El Poder Judicial les impuso 9 meses de prisión preventiva.



El requerimiento lo hizo el titular de la Quinta Fiscalía Provincial Penal de Lima Norte, Raúl Llamoca Zárate, luego de denunciar a madre e hijo por los delitos de parricidio agravado y homicidio calificado en agravio de Samuel Mifflin Espinoza e Irma Peralta Vásquez. Anoche, el juez Fabián Guevara resolvió dictarles dicha medida.



Jack Mifflin confeso haber asesinado a su padre y a la nueva pareja.