Sin misericordia alguna, integrantes de una temida banda de ‘marcas’ interceptaron al comerciante agrícola Enrique Pacheco (62) y, luego de tumbarlo al piso en la puerta de su casa, lo golpearon hasta cuatro veces en la cabeza para robarle 12 mil soles que había retirado del banco, en Carabayllo. Tanto fue el salvajismo con el que actuaron que a la víctima le rompieron el pantalón.

“Había ido a un banco de San Felipe y parece que desde ahí me han estado siguiendo. He regresado en cúster, bajé en el paradero ‘Merino’ de la avenida Túpac Amaru y cuando abrí la puerta me encañonaron”, contó el agraviado.

JONATHAN MAICELO TRAS ASALTO EN GIMNASIO: “Me apuntaron en la cabeza para quitarme cadena de oro”

Una cámara de seguridad particular grabó el hecho a las 12:48 del mediodía del miércoles en la cuadra uno de la avenida Merino Reyna, a media cuadra de la municipalidad del distrito.

En las imágenes se observa que los delincuentes estaban encapuchados, con gorras y bajaron de un Volkswagen azul, de placa AHB-423.

Momento del asalto (1). Víctima está llegando a su casa. | Reproducción de vídeo

Momento del asalto (2). Delincuentes llegan a bordo del carro. | Reproducción de vídeo

Momento del asalto (3). Delincuentes apuntan al comerciante y lo hacen ingresar a su casa. | Reproducción de vídeo

Momento del asalto (4). Delincuentes huyen con el botín. | Reproducción de vídeo

“Me empujaron para adentro. Me tiraron al suelo y me dieron cuatro cachazos en la cabeza mientras me decían: ‘¡saca la plata, saca la plata!’. Sacaron el dinero, mi celular y la billetera con 100 soles y documentos”, agregó la víctima.

Tan violento fue que la víctima terminó con el pantalón roto a la altura del bolsillo.

Todo duró 35 segundos. En el vídeo se ve cuando los ladrones salen corriendo de la vivienda y escapan en el mismo vehículo que llegaron.

El agraviado señaló que el dinero estaba destinado a la cosecha agrícola.

Momento del asalto (5). Este es el auto usado por los hampones. | Reproducción de vídeo

Hoy, en la mañana, a cinco cuadras del lugar del robo, los rateros lanzaron la billetera y documentos del agraviado en una casa.

Vecinos solicitaron mayor seguridad y presencia policial debido a que dicha cuadra es zona comercial y se han reportado una decena de asaltos en las últimas dos semanas.

Incluso, a cuatro cuadras (en una loza deportiva), tras el robo, un joven fue baleado por resistirse al robo de su celular.

Agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Carabayllo asumieron las pesquisas del caso y examinaron las imágenes del vídeo para identificar y capturar a los responsables.

Víctima muestra el pasadizo donde los delincuentes lo empujaron y golpearon para robarle 12 mil soles. | Foto: Joseph Ángeles

