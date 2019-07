Terrible. Una joven madre fue baleada en la calle tras discutir con un sujeto cerca de su vivienda. Esto ocurrió en Carabayllo. La mujer de 27 años recibió seis balazos en el cuerpo.

La víctima ha sido identificada com o Ruth Lizbeth Puertas Ortiz. Según varios testigos de la zona, la mujer había discutido con un hombre dentro de un auto negro. A los minutos de bajar del carro, fue acribillada.

América Noticias recogió el testimonio de la madre de la joven madre. Según la señora Agripina Ortiz, la familia sospecha del padre de la bebé de su hija, Christian A. S. C. (24), quien tiene antecedentes por robo.

La mujer indicó que su hija discutía constantemente con el padre de su hija por la manutención de la bebé y que lo buscaba para que le dé el dinero. El último sábado, la joven madre fue con su bebé a una matiné y después habría ido a casa de su expareja en Barrios Altos para reclamarle por la pensión de alimentos.

Agripina Ortiz pide justicia para su hija y le pidió a la madre de Christian A. S. C. (24) que no encubra a su hijo y que dé la cara, pues no saben de su paradero.