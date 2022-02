Una mujer que acabó con lesiones en todo el cuerpo denunció que su expareja, padre de sus tres hijos, intentó asesinarla dentro de su casa porque se negó a retomar la tormentosa relación que había llegado a su fin hace un mes, en el distrito de Carabayllo.

“Él me dice cierra tus ojos entonces yo no cerré y solo me tapé, luego miré que sacó el cuchillo y cuando me lo iba a plantar yo cogí el cuchillo para que no me lo clave. Nos hemos forcejeado y yo no me he dejado”, relató Abigail Castillo a América Noticias.

Según la agraviada, el sujeto le pidió regresar con la relación; sin embargo, al dar una respuesta negativa, generó una reacción homicida por parte de su expareja.

“Hasta el último me mordió el brazo, (...) me torturó, me movió la cabeza hasta atrás, me ahorcó y me mordió la nariz”, agregó. El agresor identificado como Ever Arango León fue intervenido por serenos y llevado a la comisaría del sector.

“Él admite haberla agredido producto que no quiere perder a su familia, pero está equivocado y no es la forma correcta de proceder”, señaló el comandante PNP José Vargas, jefe del Depincri Carabayllo al citado medio.

El noticiero informó que Abigail Castillo había denunciado a su expareja por agresión en 2013, pero esta vez la denuncia será por intento de feminicidio. “Yo voy a seguir hasta donde termine y llegue porque yo le pedí que pensara en sus hijos en el momento que me quería matar, él no tuvo compasión de sus hijos”, expresó la víctima.

