Por: Claudia Risco

VIVIR DEL DÍA A DÍA. Mujeres Organizadas es el nombre de una olla común ubicada en la asociación El Mirador Alto de Torre Blanca, en Carabayllo. La fundadora de esta iniciativa que alimenta a 190 personas diariamente, Clotilde Reategui Sosa, solicita la donación de víveres para continuar ayudando a quienes más lo necesitan.

Clotilde, junto a otras 39 personas, entre las que destacan madres y padres de familia, se unieron la primera semana de mayo del 2020 para formar su olla común. “Vivimos en el cerro, es pobre. No teníamos apoyo y nada que darle a nuestros niños”, menciona en conversación con este diario.

Mujeres Organizadas nace principalmente por la necesidad y la solidaridad que sienten estas mujeres y hombres con sus vecinos, quienes trabajan para el día. “Pensando en toda la población que ya no tenían, bajamos a la pista a pedir apoyo que nos ayuden con un sol, así voluntariamente juntábamos y con eso comprábamos para cocinar”, señala Clotilde.

“PARA TODOS NO HAY”

Las ollas comunes son la respuesta ante la ausencia del Estado. Clotilde cuenta que solicitaron apoyo a la municipalidad de Carabayllo. En un comienzo, el alcalde del partido Alianza para el progreso, Marcos Espinoza, se negó a brindarles ayuda.

“Las canastas después de hacer tanta lucha con el alcalde, sí nos las trajo, pero nos dijo para todos no hay”, comenta Clotilde. La historia se repite con el bono, que también sólo fue recibido por algunas familias de la asociación.

NECESITAN VÍVERES

Mujeres Organizadas ha recibido apoyo de trabajadores del Metropolitano, una organización no gubernamental y ciudadanos que se contactan con los miembros de la Olla Común. “En mi ollita común tenemos ollas y cucharones prestados. Aún no compramos nuestra ollita para hacer nuestros alimentos (...) Si de repente me dicen “baja, te voy a dar verdura”, con eso hacemos la sopa y si no hay no se hace, hacemos lo que nomas tenemos”, agrega Clotilde.

Para que esta olla común continúe con sus labores de ayuda comunitaria necesitan el apoyo de muchísimas más personas, ese es el propósito de esta nota. Lo que solicitan en este momento son víveres. El número para contactar a Clotilde es el 932067228, también funciona como Yape. Su número de cuenta BCP- 19194585107010.