Vecinos de la urbanización Las Garas, ubicada entre en las avenidas Trapiche con Chimpu Ocllo, en el distrito de Carabayllo, denuncian que delincuentes ahora tocan casa por casa para ver si están vacías y así poder ingresar a los inmuebles a robar.

“Acá la última modalidad que están haciendo para poder robar las casas es que baja una chica como campana, toca el timbre, toca la puerta y si no salen es cuando el vehículo se pega al domicilio y manipulan la chapa”, contó uno de los vecinos a Buenos Días Perú.

En un video difundido por el matinal, se observa que una mujer desciende de un auto plomo y toca la puerta de una vivienda, espera varios segundos a ver si alguien le abre. Incluso, se acerca bastante a la vivienda para oír si hay movimiento dentro. Al no recibir respuesta, se sube al vehículo y se retiran del lugar.

NUEVA MODALIDAD DE ROBO EN CARABAYLLO: DELINCUENTES TOCAN CASAS PARA VER SI ESTÁN VACÍAS

Asimismo, los vecinos de la urbanización Las Garas sostienen que la delincuencia en la zona se ha incrementado. Los malhechores ahora se trasladan en vehículos y asaltan a los transeúntes a mano armada a cualquier hora del día.

“Estaba regresando a mi hogar y paró un auto, se bajaron dos tipos. De frente caminaron hacia donde estaba, uno tenía un arma y me amenazaron para darle mi celular. Como me resistí, uno me agarró el cuello y otro me mordió el dedo para soltar mi teléfono”, contó una joven.

Debido a esta situación, los vecinos piden mayor seguridad en la zona. Pese a que han implementando una sirena para disuadir a los malhechores, los robos continúan.

“Hacemos un llamado a la Policía Nacional, al ministerio del Interior, al alcalde de Carabayllo, porque la verdad estamos olvidados acá porque no tenemos cómo defendernos”, instó un vecino.

VIDEO RECOMENDADO

El Minsa prepara un protocolo para la aplicación de una tercera dosis con un comité de expertos. Esta nueva inmunización contra el COVID-19 a médicos, enfermeros y técnicos se concretaría en la última semana de octubre.