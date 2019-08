Pareja intentó robarle su taxi, fue a la comisaría a poner la denuncia y le dijeron que "no había sistema" | VIDEO

No encuentra justicia. Un taxista denunció haber sido víctima de un intento de robo por una pareja que se subió a su vehículo. Dentro, la mujer lo tomó por el cuello, mientras que el hombre lo amenazó con un cuchillo. Todo ocurrió en Carabayllo.

Para liberarse, el conductor tuvo que chocar su vehículo. El hombre huyó, pero la mujer se quedó en el lugar y los efectivos policiales llegaron. Ella clamó ser menor de edad y, tras ser detenida y llevada a la comisaría, la dejaron ir al día siguiente.

El chofer identificado como Luis Díaz quiso interponer la denuncia, pero los efectivos policiales le dijeron que no había sistema en ese momento. Cuando regresó, le dijeron que no podían darle una copia porque todavía no estaba en el sistema.

"Voy a ver si ya me dan mi copia. (Cuando vine a ponerla) me dijeron que no había sistema", contó el agraviado. Cuatro días después, recibió la misma respuesta. Lamentablemente, los presuntos asaltantes están libres.