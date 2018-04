La familia de Melanio Briceño Panduro asegura que es inocente. Al policía se le acusa de ser cómplice del horrendo crimen de Samuel Mifflin Espinoza y su pareja Irma Peralta Vásquez.



Briceño Panduro niega la acusación. “ Soy inocente. Nos soy ni cómplice ni nada por el estilo”, dijo durante la audiencia en la que el juez dictó 9 meses de prisión preventiva contra Jack Mifflin Díaz, hijo de Samuel Mifflin, y su madre Isabel Graciela Díaz Salcedo.



Según Briceño Panduro, él solo hizo el favor de conseguirle una cadena y dos candados a Díaz Salcedo. " El error ha sido confiar en ella", indicó su hermana a las cámaras de Latina.



Y es que hasta hace unos meses, Briceño Panduro se disfrazaba de Papá Noel y llevaba regalos y panetones a los niños más humildes de Lima Norte.



En una entrevista con Trome en diciembre de 2017, el policía contó que tras salvarse de milagros en un enfrentamiento contra un delincuente prometió disfrazarse de Papa Noel todos los años.



"Es una promesa que le hice a Dios. Estaba de servicio cuando en un asalto un delincuente me apuntó con su arma. Yo pensé que iba a morir, pero cuando jaló el gatillo, el arma se le trabó. Yo inmediatamente lo reduje. Fue un milagro y otra oportunidad que me dio Dios", contó Briceño, quien dijo creer en los milagros.



"Creo que tengo un ángel de la guarda que me cuida", señaló. Y agregó que ayudaba a los niños para "cambiar a esta sociedad porque desde pequeños se pueden educar con valores y alejarlos de la delincuencia".



