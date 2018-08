Una grabación a una conversación del narcotraficante Gerson Gálvez Calle, 'Caracol', cuando estaba preso en el penal Sarita Colonia del Callao, pone en evidencia como este sujeto se jacta de tener influencia con el expresidente Ollanta Humala. El audio fue presentado en un reportaje por el programa Reporte Semanal de Latina.



Este audio data del 2014 y se puede escuchar a 'Caracol' conversar con una persona de nombre Fernando al que le dice que un sujeto de nombre Paolo tiene contacto con el presidente Ollanta Humala.



"Yo tengo un arma muy grande y letal; porque cuando yo le dije a Cabanillas: ‘le voy a decir a Paolo para que llame a Humala’. Cabanillas me dijo, ‘no, no hagas eso’, ¿por qué? Porque Humala los llamaría y los apagaría”, le dice 'Caracol' a su interlocutor.



Según el reportaje, 'Caracol' argumenta que le dijo esto a una persona de apellido Cabanillas para no ser cambiado a otro penal, lo que finalmente ocurrió después, cuando nuevamente fue detenido. Actualmente se encuentra recluido en la prisión de Challapalca, al sur del país.



En otro pasaje de la conversación, 'Caracol' cuenta que le estuvo dando dinero a otras personas, pero que ya no lo volverá a hacer. "Yo ya les di hasta demás. Ya tampoco me van a sacar más. Ya no me van a sacar jugo de donde no hay", manifestó.



Estos audios de las conversaciones de 'Caracol' se obtuvieron una interceptación legal realizada por el Grupo Constelación de la policía.



Recordemos que en otros audios, 'Caracol' afirmaba tener contactos con jueces y fiscales para salir favorecido en sus procesos judiciales.



(Video: Reporte Semanal/Latina)